Avec son jeune âge et toute sa bonne volonté, le coureur de la Quickstep fait sans aucun doute rêver la nouvelle génération... Mais n'influence pas les ventes de vélos.

Les magasins de vélos se frottent les mains non pas grâce aux exploits sportifs de Remco mais à cause de la crise économique

A seulement 22 ans, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) est entré dimanche dernier dans l'histoire du cyclisme belge. Le Brabançon flamand a remporté la 77e édition du Tour d'Espagne (La Vuelta) à Madrid, 44 ans après le belge Johan De Muynck. Le vainqueur du dernier Liège-Bastogne-Liège a ainsi décroché la 36e victoire de sa carrière.



Après cette performance historique, nombreuses sont les personnalités de notre plat pays à lui avoir adressé des félicitations via les réseaux sociaux ou à s'être rendues sur place à Madrid comme l'a fait le Diable Rouge Thibaut Courtois. Le Roi Philippe s'est même entretenu avec le nouveau champion via un appel vidéo. Remco Evenepoel, qui a commencé sa carrière en tant que footballeur, est aujourd'hui qualifié comme le nouveau Merckx.



Avec son jeune âge et toute sa bonne volonté, le coureur de la Quickstep fait sans aucun doute rêver la nouvelle génération comme ont pu le faire Kim Clijsters et Justine Henin, il y a quelques années avec le tennis. Déjà pendant les confinements, le vélo avait le vent en poupe.



Les sorties au restaurant et entre amis ont effectivement été remplacées par d'autres activités comme la pratique du vélo. Une excellente nouvelle pour les professionnels du secteur. Aujourd'hui, du côté de la Wallonie picarde, les magasins spécialisés dans le vélo se frottent les mains pas grâce aux exploits sportifs de Remco mais à la crise économique.



"Nous avons toujours eu une demande considérable au niveau des vélos", explique Xavier du magasin Want you Bike à Tournai. "Aujourd'hui, nous constatons que suite à l'augmentation du prix du carburant, les citoyens se tournent davantage vers le vélo. Ce matin encore, un monsieur ayant de nombreux frais pour réparer son véhicule, a préféré investir dans un vélo électrique. Au niveau de l'actualité sportive, nous ne ressentons pas de réelle variante".



"Remco est la nouvelle star du vélo", confie ce spécialiste situé en Wapi. "Toutefois, contrairement à d'autres sports, le cyclisme a toujours connu des vedettes comme Merckx, Boonen ou encore Gilbert. A ce jour, nous ne voyons donc pas une explosion des ventes, cela reste assez constant. Des jeunes s'intéressant au vélo, il y en aura de manière constante".



Le coronavirus joue toujours des tours aux commerçants

Face à la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, les fabricants de vélos ont été fameusement retardés. Aujourd'hui, même si la situation semble s'apaiser, les professionnels n'arrivent pas à rattraper leur retard. "Nous attendons de recevoir 150 à 200 vélos", poursuit le magasin Want you Bike.

"Bien évidemment, les clients ne sont pas contents mais nous faisons de notre mieux. Malheureusement, nous avons du mal à nous prononcer sur l'avenir de cette situation regrettable. Les fabricants, quant à eux, pensent que l'année 2023 sera encore perturbée".