Retour pluvieux mais joyeux du carnaval de Tournai

Le carnaval a pu faire son retour en bon et due forme, en ce week-end de septembre. Malgré les averses, les quelques rayons de soleil ont suffi pour ravir les carnavaleux heureux de se retrouver après deux ans sans festivité.

Ce week-end, le carnaval de Tournai a enfin fait son retour. Bien qu’il ait lieu hors saison et sous la pluie, les carnavaleux n’ont pas manqué le rendez-vous. Les nombreuses confréries ont déambulé en musique depuis la rue des Maux jusqu’à la rue Royale, avant de revenir vers la place Reine Astrid pour le lancer de bonbons.

Cette année, pas de ballons pour des raisons écologiques. Ils ont été remplacés par des friandises qui ont conquis tout autant les petits Tournaisiens.

Alors que les chars regagnaient la Grand-Place et que les groupes de musiques animaient une dernière fois le centre-ville, c’est le traditionnel lancé le Pichous qui se préparait en haut et au pied du beffroi. Les petits enfants d’un côté, les moyens de l’autre et tout le public autour. Cette joyeuse foule a retrouvé l’euphorie de se saisir d’un Pichou au vol… ou au sol.

Le Roi Carnaval, conçu comme chaque année par les résidents du home Valère Delcroix et leurs éducateurs, a commencé a brûlé sur les coups de 19 heures, lançant ainsi la marche aux flambeaux.