Face à la flambée des prix, ce toiletteur tournaisien a préféré recentrer ses activités

En février 2021, le salon de toilettage Bully's&Co avait ouvert ses portes à la rue de Pont, à Tournai. Le gérant, Marc-Aurèle Marchal offrait divers services pour les chiens, les chats mais aussi les nouveaux animaux de compagnie (NAC). En plus du toilettage, ce passionné mettait à disposition des prestations atypiques et bénéfiques pour nos amis à quatre pattes: soins balnéo à base de boue ou de sels de mer.

Le toiletteur ne s'était pas arrêté là et avait également proposé au sein de son établissement, une boutique remplie d'accessoires et de l'alimentation à base de produits naturels ainsi qu'un dogwash. Il y a quelques jours, Marc-Aurèle a tenu à informer ses fidèles clients sur les réseaux sociaux. "Nous sommes malheureusement contraints de devoir arrêter notre boutique. Le contexte actuel et d'autres raisons personnelles nous poussent à recentrer nos activités vers la principale qui est le toilettage. De ce fait, nous continuerons le toilettage chez nous, à chaussée Romaine 94, dans l'entité d'Ere à seulement 5-10 min de l'adresse actuelle".

"Il fallait prendre cette décision au bon moment"

Contacté par nos soins, le toiletteur a tenu à s'expliquer: "Avec l'augmentation des charges, nous n'avons pas eu le choix. Il fallait prendre cette décision au bon moment", explique Marc-Aurèle."Quand nous voyons qu'au départ, nous payions notre facture d'électricité à 300 euros et qu'aujourd'hui, elle est passée à 700 euros, cela reste compliqué pour l'ensemble des indépendants. Cette situation ne reste tout simplement pas tenable sur du long terme. Avec l'eau, les assurances, le loyer, etc à payer, je travaille actuellement à perte".

Bien que la structure propose des prix abordables, les clients se montrent de plus en plus réticents et font davantage attention à leur portefeuille. "C'est dommage, nous avons essayé d'apporter du sang neuf à Tournai mais malheureusement la population privilégie les grandes surfaces ou le commerce en ligne pour payer moins cher".

Marc-Aurèle constate tout de même que les propriétaires de chiens continuent à en prendre soin. "Même si les tarifs au niveau du toilettage ont augmenté, les clients restent réguliers au niveau des rendez-vous. Par contre, en ce qui concerne les accessoires, leur comportement a relativement changé. Cela est devenu secondaire et non essentiel. Si un harnais ou un jouet sait encore tenir quelque temps, ils vont éviter de mettre la main au portefeuille".

Le déménagement s'effectuera donc la dernière semaine d'octobre pour reprendre le service de toilettage début novembre."Nous organisons une liquidation totale sur les produits de notre magasin hors alimentation. Vous bénéficierez d'une réduction de 20 % sur l'ensemble du magasin et jusqu'à 40% sur les manteaux et gilets pour chiens jusqu'à rupture de stock. Nous remercions notre fidèle clientèle d'avoir toujours été présente et espérons continuer à vous recevoir à notre salon familial", conclut le toiletteur.