Le chantier de la rue Royale à Tournai devrait être terminé à la Toussaint (vidéo) Un deuxième tronçon a été ouvert ce lundi matin, rue Royale, via la rue du Sondart. On fait le point sur le chantier. C.Ds

Deux mois et demi après l’ouverture d’un premier tronçon, entre la rue De Rasse et le quai Saint-Brice, un deuxième tronçon a été ouvert ce lundi 19 septembre. Désormais, il est donc aussi possible d’accéder à la rue Royale via la rue...