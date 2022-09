Les pavés continuent à alimenter les débats à Tournai

Le conseiller Benjamin Brotcorne demande de créer des bandes cyclables sur les tronçons pavés visés par un entretien. L’échevine Laurence Barbaix a des doutes sur la largeur disponible. Selon l’échevin Jean-François Letulle, ce n’est pas possible techniquement. Vincent Lucas conteste cette explication. Et le bourgmestre Paul-Olivier Delannois rappelle la différence entre chantier d’entretien et de réfection complète. Au café du commerce comme au conseil communal, les pavés font recette.