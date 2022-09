Du 25 septembre au 30 octobre, la Cité des 5 clochers accueillera durant près d’un mois des artistes d’horizons encore plus variés qu'habituellement.

Un début d’automne festif et culturel à Tournai !

Echarpes, manteaux et bonnets refont doucement surface pour se parer à l’arrivée d’une météo plus fraîche… mais pas question d’hiberner pour la Cité des 5 Clochers ! C’est une fin de mois de septembre encore bien festive qui attend les habitants et visiteurs. En famille ou entre amis, découvrez notre ville deux fois millénaire sous la douceur automnale.

Lancement du Festival "Découvertes Images et Marionnettes" le 25 septembre. Cet événement familial organisé par la Maison de la Marionnette rend hommage à l'une des grandes traditions de notre région : les Géants. Au programme de cette journée, une quarantaine de créatures géantes, marionnettes ou minuscules invitées !

Certains géants raconteront d'anciennes histoires locales, d'autres inviteront le public à déambuler aux rythmes de fanfares ou à contempler des œuvres ou des installations interactives au son de la musique…

Du 25 septembre au 30 octobre, la Cité des 5 clochers accueillera durant près d'un mois des artistes d'horizons encore plus variés qu'habituellement. Aux côtés des arts plastiques, le public retrouvera des arts de la rue, arts vivants, arts du spectacle, arts textiles, arts graphiques et numériques, musique, cinéma, culture urbaine ou encore du design.

Lieux culturels, ateliers d'artistes, lieux insolites... autant d'endroits qui proposeront aux visiteurs un paysage varié de l'art actuel.

"Arts dans la Ville" encourage les synergies entre les différents acteurs, favorise les jeunes créateurs et l'intégration des nouvelles technologies. Pendant toute la durée de la manifestation, le public pourra également assister à une multitude d'activités : vernissages, dévernissages, ateliers, rencontres avec les artistes et élèves, visites guidées, balades, performances…

Bon à savoir : durant toute la durée du festival (du 25/09 au 30/10/2022), l'entrée dans les musées (Beaux-Arts et MuFIm) est gratuite pour visiter les espaces dédiés aux installations et performances du festival Arts dans la Ville. L'accès aux collections permanentes du TAMAT et de la Maison de la Marionnette reste aux tarifs habituels.