Campagne d'automne de vaccination contre le covid-19: la barre des 10 000 injections a été franchie à Tournai (Vidéo)

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid a débuté le lundi 12 septembre. Elle cible principalement les personnes les plus fragilisées et exposées à savoir : les personnes immunodéprimées, celles de 65 ans et plus, les professionnels de la santé et les 50-64 ans.

L’objectif de proposer un booster avec un vaccin adapté à Omicron vise à renforcer la protection la plus large contre le Covid-19 et, en particulier, contre les formes graves. Cette campagne est également, l'occasion d'encourager toute personne ne disposant pas encore d’une protection vaccinale.

En Wallonie picarde, pour cette campagne automnale, il est de nouveau possible de se faire vacciner à Mouscron (un centre sera établi au CHM) et à Tournai (Avenue de Maire). La Cité des Géants, quant à elle, n'a pas programmé de réouverture de son centre de vaccination étant donné les offres à proximité.

Pas plus tard que ce mardi, la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, a annoncé que plus de 120.000 vaccinations contre le covid ont été enregistrées la semaine dernière en Wallonie.

"L'adhésion de la population à la campagne de vaccination d'automne semble, au regard des premiers chiffres reçus, recevoir une réponse très positive de la part de la population. Les centres de vaccination présentent de très bons chiffres de taux de remplissage, de même que les pharmacies et les médecins généralistes partenaires qui signalent également une activité soutenue", a déclaré la ministre en commission du parlement wallon.

Non-respect des rendez-vous le premier jour

Il est vrai que le 12 septembre dernier, dès 11h, une centaine de personnes faisaient déjà la file devant les anciens établissements Cuisinella à Tournai, transformés en centre de vaccination. Mais dix jours plus tard, l'engouement est-il toujours d'actualité ?

"Le premier jour, il y a eu un véritable enthousiasme. Plus de 1 500 personnes ont été reçues", précise Dominique Cardinale, directrice médicale du centre de vaccination de Tournai. "Certaines arrivaient avec 2h d'avance ou 1h de retard. Les futurs vaccinés ne respectaient donc pas leur heure ou jour de rendez-vous. Nous avons essayé tant bien que mal d'organiser cela au mieux. Les accompagnants expliquaient également leur volonté de se faire vacciner au même moment. Comme le centre d'Ath n'est plus accessible, des citoyens viennent de plus loin: Lessines ou encore Frasnes-lez-Anvaing. Ils voulaient éviter de faire plusieurs fois la route compte tenu du prix actuel de l'essence".

Malgré ce couac, aujourd'hui tout semble être rentré dans l'ordre. "C'est beaucoup plus fluide. Ce mercredi , nous avons quand même atteint la barre des 10 000 injections", poursuit la professionnelle. "Nous conseillons par ailleurs aux futurs vaccinés de favoriser l'après-midi. Les personnes âgées préfèrent franchir les portes le matin. Cela permet d'éviter les files".

Avec l'abandon de l'obligation de port du masque dans la plupart des lieux publics, énormément de citoyens ont perdu l'habitude d'en avoir un sous la main. D'ailleurs, Dominique Cardinale tient à le faire remarquer."La plupart arrivent sans masque, nous sommes obligés de rappeler qu'il reste obligatoire dans les institutions de santé"

L’accès aux centres de vaccination n’est possible que sur rendez-vous via le site www.jemevaccine.be ou via téléphone au 071 31 34 93