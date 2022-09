Les réservations pour la Toussaint ou la Noël sont au plus bas dans certaines agences de voyages en Wapi

Après la crise du coronavirus, une autre crise perturbe notre quotidien mais également nos vacances. Avec l'épidémie, partir à l'étranger pour profiter du soleil était peine perdue.

Aujourd'hui, face à une crise économique importante, les Belges regardent à deux fois leurs dépenses et donc leur périple à l'étranger.

Fin août, l'agence de Voyages Ath Shopping dressait un bilan mitigé pour l'été. "Comme le prix des vacances a fortement augmenté, les personnes ont beaucoup moins réservé et ont opté pour d'autres activités moins chères. Nous avons tenu à prévenir les voyageurs que leur budget vacances allait passer à 1 100/1 200 euros par personne pour une semaine".

Alors que la saison d'été a touché à sa fin, les agences de voyages se préparent déjà à accueillir leurs clients pour d'éventuelles vacances pendant la période de Toussaint ou de Noël. "A cette période, les destinations fortement sollicitées sont la Turquie, les îles Canaries, la Tunisie ainsi que l'Égypte où le climat reste relativement chaud", confie une agence de voyages tournaisienne.

Du côté d'AS Voyages à Estaimpuis, le discours semble peu positif."Nous avons correctement fonctionné en été mais aujourd'hui, les réservations sont au plus bas", précise la responsable. "Les clients n'ont pour le moment pas l'idée de partir en vacances dans les mois à venir. Nous espérions même déjà recevoir des intéressés pour l'été 2023 mais nous craignons que les last minutes soient privilégiés".

Pour d'autres commerces, la crise ne semble pas encore peser de manière considérable sur le budget des vacances. "Certes, dans le contexte actuel et surtout à l'approche de l'hiver, on pourrait penser que la population modifie ses habitudes en matière de vacances. A l'heure actuelle, je ne fais pas ce constat", poursuit-elle.



"Le budget reste relativement similaire qu'en été et la période de voyage. Une fois que les vacanciers sont habitués à un hôtel, ils préfèrent mettre le prix et alors diminuer leur séjour. Les gens ont vraiment besoin de partir, de se faire plaisir et d'oublier l'actualité morose".

Passer l'hiver au soleil pour éviter la crise

Ces dernières semaines, les agents du voyagiste Tui ont noté un regain d’intérêt pour les longs séjours de minimum trois semaines. Le tour-opérateur enregistre une augmentation de 50 % de la demande par rapport à l’hiver dernier.

"Nous avons reçu une demande pour un séjour de deux mois", poursuit AS Voyages. "Cela peut-être avantageux pour un certain public comme les retraités. Pour deux personnes, le séjour en Tunisie revenait à 3 020 euros ! Mais je ne pense pas que nous allons crouler sur les demandes de ce type", conclut la professionnelle.