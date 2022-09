Violences conjugales: en l'espace de six mois, 121 dossiers ont été enregistrés dans le Tournaisis

Un nouveau féminicide ébranle de nouveau la Belgique entière. Delphine Kulcsar, professeure d'Histoire dans la section secondaire du Collège Sacré-Cœur de Charleroi, a été tuée par balle ainsi que son nouveau compagnon, lundi soir à son domicile de Mont-sur-Marchienne par son ex.

L'auteur de ce terrible drame, Carl Manzanares est lui aussi membre du corps enseignant de l'école. Une fois au domicile de son ex, Carl a fait feu envers Delphine et son nouveau compagnon. Les deux personnes sont malheureusement décédées sur place.

De retour chez lui, Carl s'est donné la mort. Selon les autorités judiciaires, le couple venait de se séparer et l'homme n'aurait jamais accepté la nouvelle. Une instruction a bien entendu été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits. Un médecin légiste et un expert balistique ont été désignés.

Ce drame survient seulement dix jours après le décès de Madisson, mère de deux enfants et originaire de Sprimont (Liège), tuée par son ex-compagnon. Selon le blog stopfeminicide.be, depuis début 2022 en Belgique au moins 17 victimes de féminicide ont été déplorées. Elles étaient 22 en 2021.

Du côté de la police de Mouscron, en 2021, elle a enregistré 323 dossiers de violences intrafamiliales dans le couple contre 316 en 2020. Dans le Tournaisis, en 2020, 370 dossiers ont été enregistrés, 347 en 2021 et 121 en l'espace de six mois pour l'année 2022 (cette statistique s'est clôturée le 9 juin).

Sensibilisation auprès des publics

Pour les associations, il est certain que le confinement n'a pas aidé et a donc multiplié les violences conjugales même si cette problématique est de plus en plus abordée au sein de notre société.

Fort heureusement, afin d'informer les jeunes et moins jeunes sur les violences faites aux femmes. Des associations et autres organismes mettent en place différents projets et proposent divers services. "Nous faisons de nombreuses animations dans les écoles secondaires où ce sujet est abordé. Pour le moment, nous n'avons pas de projet précis, axé sur cette problématique", explique l'assistance sociale du planning familial Au Quai, situé à Tournai.

"Nous sommes relativement peu sollicités par des femmes victimes de violence. Quand ces dernières viennent à nous, elles souhaitent être aiguillées et voir ce qu'elles peuvent faire ou non. Bien entendu, le fait que les demandes ne soient pas courantes, peut s'expliquer par la honte ou la peur que ressentent les femmes. Certaines craignent d'être jugées ou que cela se sachent".

Vie Féminine est un vaste réseau regroupant des femmes de cultures et d’âges différents, en Wallonie et à Bruxelles. À travers des lieux de rencontre ouverts à toutes, Vie Féminine donne aux femmes l’occasion de s’exprimer, de tisser des liens de solidarité, de prendre conscience des inégalités et de les dépasser...

Divers services, activités, formations, et actions de sensibilisation s'organisent au sein de ce réseau féministe. Kathy Contreras, s'occupe de l'ASBL au sein de la Cité des Cinq Clochers: "Nous mettons constamment des choses en place pour aider les femmes en détresse. Récemment, nous avons lancé des ateliers de sophrologie afin qu'elles apprennent à gérer leur stress ou leurs émotions".

En plus de proposer des groupes de soutien aux victimes, Vie Féminime compte bien sensibiliser les jeunes générations aux violences faites aux femmes. "Nous travaillons à Tournai, avec les Maisons de Jeunes. Nous nous rendons au coeur en rue ou dans les gares avec Le Violentomètre", poursuit Kathy Contreras.

Cette jauge graduée permet d'évaluer l'échelle des violences au sein d'un couple quel que soit l'âge. Les femmes qui en sont victimes peuvent alors prendre conscience du degré de violence qu'elles subissent avec leur compagnon et demander de l'aide.