Finances: les bourgmestres de Wallonie picarde face à un mur

Alors que tous les citoyens et entreprises ont déjà bien du mal à faire face au coût de la vie, les communes ne sont pas en reste. Pour l’heure, impossible de boucler leur budget.

Outre l’explosion des prix de l’énergie, l’indexation des salaires des agents communaux en vue de la préservation du service et de l’emploi à laquelle s’ajoute l’augmentation constante des dotations aux zones de police. Autant de facteurs qui mettent aujourd’hui les élus face à un mur.

Face à l'ampleur de la situation, la conférence des bourgmestres et élus territoriaux s'est réunie en urgence ce 23 septembre. L'objectif ? "Dégager des pistes d'actions concertées pour enrayer le phénomène et amortir le choc financier".

"À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles"

En parlant d'une seule voix, les responsables communaux n'entendent pas pour autant avoir une baguette magique. "Nous voulons faire bloc pour interpeller tous les niveaux de pouvoir", a précisé Paul-Olivier Delannois, président de la conférence des bourgmestres.

En tout, huit décisions ou engagements ont été pris par les bourgmestres et autres élus territoriaux.

Dans le cadre de la confection des budgets communaux, les élus décident unanimement "de se rapprocher de l'autorité de tutelle pour obtenir la possibilité de mettre entre parenthèses l'équilibre à l'initial évitant ainsi tout risque de blocage".

Si certaines communes comme Ath avaient déjà pris les devants, c'est désormais tous les lieux publics de Wallonie picarde qui seront plongés dans le noir entre minuit et 5h du matin, "à l'exception des zones accidentogènes et des endroits pour lesquels il y a un besoin de sécurité avéré. Et, toujours dans cette optique de réduction des consommations, la température au sein des bâtiments publics sera fixée à 19 degrés". Ainsi, pour 2023, les élus s'engagent unanimement à réduire la consommation énergétique et ce, de manière substantielle par rapport à 2019.

La conférence des bourgmestres en appelle également à "l'indexation significative des APE de manière à pouvoir disposer de la trésorerie nécessaire pour, d'une part, garantir l'emploi et, d'autre part, faire face à l'accroissement prévisible des demandes sociales liées à la crise actuelle".

Les élus se tourneront aussi vers les autorités compétentes pour solliciter "davantage de souplesse dans l'octroi de leurs subventions". De la sorte, les villes et communes veulent avoir "la possibilité de postposer la réalisation d'un certain nombre d'investissements liés à des appels à projets (européens, wallons ou fédéraux), ce qui devrait contribuer à dégager des moyens financiers qui seront prioritairement affectés à la réalisation de projets en matière d'isolation et d'économies d'énergie".

En parallèle, une demande sera introduite en vue "d'actualiser l'estimation des recettes budgétaires du fédéral et du régional et d'une utilisation des réserves du budget extraordinaire pour financer le budget ordinaire".

Enfin, ils suggèrent la mise en place d’une dotation spécifique pour les besoins des CPAS sur les recettes extraordinaires qui seront perçues par le Fédéral.

Au-delà de toutes ces pistes d’actions, la conférence des bourgmestres et élus territoriaux en appelle aux autorités supérieures pour prendre d’urgence des mesures directes à destination des communes.