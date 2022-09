Le festival Arts dans la ville encourage les synergies entre les différents acteurs et laisse une large place à la jeune création et à l’intégration des nouvelles technologies.

Comme chaque année au mois d’octobre et pour sa 30ème édition, l’art envahit la cité des 5 clochers et ses alentours ! Du 25 septembre au 30 octobre, le public pourra se balader dans différents lieux culturels de la ville afin d’admirer des œuvres et créations et ce, dans différents domaines : sculpture, peinture, dessin, photo, …

Autant d’expositions présentées gratuitement dans des lieux culturels et patrimoniaux, des galeries d’art, chez des particuliers, dans des endroits insolites ou au détour d’une rue afin de proposer aux visiteurs un panorama de l’art actuel. Le festival Arts dans la ville encourage les synergies entre les différents acteurs et laisse une large place à la jeune création et à l’intégration des nouvelles technologies. Tout au long de la manifestation, le public assistera à un foisonnement d’activités : vernissages, dévernissages, performances, balades contées, rencontres avec les artistes, visites guidées, ateliers...

Le patrimoine tournaisien sera une fois de plus valorisé durant cette 30e édition d’Arts dans la Ville. En effet, à travers les expositions, le public aura l’occasion de (re)découvrir certains musées tournaisiens, l’église Saint-Brice, les ateliers tournaisiens de tapisserie, la cave médiévale de l’office du tourisme et le fort rouge (tour d’enceinte du 12e siècle) mais aussi des lieux industriels ainsi que des espaces d’exposition (Vitrine Fraîche, le Tréteau,...)

Arts dans la ville débutera ce dimanche 25 septembre avec Place des marionnettes sur la Grand-Place de Tournai. Place des Marionnettes #Géants et Minuscules ouvre Arts dans la ville et le Festival Découvertes, Images et Marionnettes ce 25 septembre ! La démesure et le tout petit sont déclinés sous toutes leurs formes. La présence de géants, de marionnettes, de minuscules dans l’espace public, permet de jouer sur le regard que tous et toutes nous portons sur la ville.

Au programme de cette journée : des créatures géantes, des marionnettes, des minuscules. Avec des représentations, des installations interactives, de la musique... Avec des représentations, des installations interactives, de la musique... Présentation d’une nouvelle marionnette dans un corps de géant : la tournaisienne Hélène Dutrieu, dite: «la fille de l’air». Tout le programme sur www. festivalmarionnette.be Le projet Géants et Minuscules est réalisé avec le soutien financier de la bourse Rayonnement Wallonie, initiative du Gouvernement wallon, opérée par St’art S.

Deux expositions au Musée de Folklore et des Imaginaires

À Tournai, l’asbl Octobre Rose sensibilise un public très large au cancer du sein depuis de nombreuses années. Elle organise des activités diverses de sensibilisation et d’accompagnement, dont des opérations culturelles ou artistiques. La Maison de la Culture et le MuFIm sont sollicités afin de mener une action originale d’appel à la création d’œuvres à partir du symbole d’Octobre Rose, le nœud.

Le nœud est arboré par les personnes sensibilisées à ce problème de santé qui concerne les femmes, mais aussi des hommes. Le MuFIm présente des créations traitant du thème du nœud au sens large : le nœud d’Octobre Rose, mais aussi le nœud ferroviaire ou autoroutier, les nœuds du bois, le nœud coulant des foulards scouts, le nœud formé par des mains pour évoquer la fraternité.

Les collections du Musée abondent de curiosités mais également de témoignages de vie touchants. "Nous devenons exploratrices et déambulons de vitrine en vitrine à la découverte d'objets porteurs de mémoires et d'histoires; Nous retrouvons nos souvenirs, ceux de nos parents et aïeux. Le temps passé, le temps qui passe".

Pascale Loiseau et Virginie Stricanne poursuivent leur conversation débutée lors de l’exposition au "Magasin de Maman" et organisée dans le cadre des «Arts dans la Ville» 2021. Quelques mois de suspension durant lesquels la vie a suivi son cours, avec son lot de bonheurs et de peines. Leur duo s’est donc pleinement retrouvé dans ces témoignages intimes au sein du MuFIm, ces étapes de vie aussi personnelles qu’universelles. Les imaginaires se croisent et se répondent