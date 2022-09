Tournai: une semaine dédiée à la santé mentale

La Semaine de la santé mentale lève le voile sur des problématiques et des souffrances parfois méconnues ou non reconnues. Au travers de films, ateliers et autres activités, différents focus sont consacrés tout au long de la semaine aux familles, jeunes, soignant·e·s… tandis que les rencontres font la part belle aux échanges !

Des ateliers créatifs en collaboration avec le Centre d’activités thérapeutiques du CRP Les Marronniers et d’autres institutions tournaisiennes ont donné naissance à de jolis galets peints : découvrez-les tout au long de la balade, déplacez-les, emportez-les et faites-les voyager ! La Balade des Galets sera donc accessible le dimanche 9 octobre, de 10h à 12h30, au départ des Fours-à-Chaux Saint-André (Chercq).

Le mardi 11 octobre, la maison de la culture présentera le spectacle: Désobéir. Quatre jeunes femmes nous livrent leurs histoires et affirment leur liberté de dire non aux injonctions de la société, de la famille, de la tradition, des religions…

Elles expriment leur révolte par le théâtre, le chant et le hip-hop avec humour et impertinence. Une ode magistrale au courage d’être soi. Spectacle suivi d’un bord de scène lors duquel les spectacteur·ice·s pourront échanger avec l’équipe artistique.

Jouer juste pour s’amuser ! Jeux de société délirants et animations pour tous les âges. Faites le tour des tables, découvrez et prenez part aux jeux proposés. Atelier coordonné par le Centre Local de Promotion de la Santé du Hainaut occidental asbl.

Gratuit sur réservation : billetterie@maisonculturetournai.com

Le mercredi 12 obrobre à 20h, toujours au sein de la maison de la culture, une conférence à l’attention de tou·te·s, adultes et adolescent·e·s, sera animée par le Dr.Emmanuel Thill, pédopsychiatre thérapeute familial et médecin responsable au Centre de Consultations Enfants-Adolescents-Familles Le Vert à Soi.

Le cinéma Imagix proposera également le jeudi 13 octobre à 19, le film La Ruche. Un premier long métrage de fiction sensible et entêtant sur trois sœurs qui portent sur leurs épaules frêles mais déterminées du poids de la maladie mentale de leur mère et ses défaillances. Projection suivie d’une rencontre animée par le CRP Les Marronniers : comment grandir avec des parents en souffrance psychique…