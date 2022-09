Antoing: l'événement "Ça skate dans ma commune" est de retour

Suite à la réussite de l’événement "Ça skate dans ma commune 1e édition", la jeunesse antonienne s’est montrée plus que motivée à poursuivre la création d’un espace pour pouvoir exercer skate, roller, bmx et trottinette.

Le groupe de jeunes "Ça bouge dans ma commune" a planché sur l’élaboration d’une deuxième édition de cet événement. L’année dernière, cela avait réuni plus de 150 participants et spectateurs ! C’est donc ce samedi 1er octobre que l’événement sera réitéré pour une seconde édition pleine de promesse !

Co-organisé avec l’aide du Centre de Jeunes d’Antoing et du service Jeunesse de la Ville d’Antoing, cette "fête du skate" se déroulera de 10h à 20h, au hall des ateliers communaux (rue des Ateliers à Antoing). Le programme proposé sera vaste : mise en place d’un Skate Park éphémère de 300m2 couvert. Libre d’accès et ouvert à tous !

Le célèbre BMX Rider pro Philippe Cantenot sera de la partie

Ce sera aussi l’occasion pour les jeunes de présenter les avancements du projet du futur skate park. Des démonstrations de riders pro seront aussi au programme avec notamment le célèbre BMX Rider pro Philippe Cantenot. Celui-ci réalisera une démonstration professionnelle en BMX et proposera un stand merchandising !

Par ailleurs, il y aura aussi une performance graffiti et des stands de merchandising (bmx, trott et skate). Afin de laisser rider les plus jeunes en toute sécurité, entre 10h et 12h30 le skatepark sera accessible exclusivement pour les 8-12 ans.

Pour les débutants, du matériel sera mis à disposition gratuitement (trottinette, skate et protections). Ils seront encadrés par des riders plus expérimentés. Pour clôturer la journée,trois dj’s sets seront aux platines : Dj Wookerz, LG2B et J-Noize.

Cette partie musicale, à la demande des jeunes, est mise en place grâce au partenariat par le Foyer socioculturel d’Antoing. Un droit d’entrée de 2 euros sera demandé au plus de 10 ans pour accéder au skatepark.

Les bénéfices seront entièrement reversés au financement du projet du futur skatepark. Snack et petite restauration sur place. Port du casque obligatoire et protections conseillées.

Plus d’informations sur Facebook avec l’événement "Ça skate dans ma commune" ainsi que sur la page Instagram.