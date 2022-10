La saison des raclettes est déjà lancée en Wapi: "C'est plus tôt que d'habitude"

La saison des barbecues et des glaces semble être de l'histoire ancienne. Depuis quelques jours, l'automne a sonné à nos portes en laissant place aux plats plus chauds. Les amateurs de soupes et de raclettes sont loin de bouder cette période de l'année.

En Wallonie picarde, certains fromagers constatent que la saison a d'ailleurs commencé plus tôt que prévu. "Cela fait déjà 15 jours nous que nous vendons du fromage dédié aux raclettes", confie la gérante de la fromagerie Au Chalet à Ath. "Ce n'est aucun doute, plus tôt que d'habitude. L'année dernière, nous avions débuté beaucoup plus tard, vers la mi-octobre jusqu'au mois de mars".





Pour cette commerçante, il est clair que de nombreux clients en ont eu assez des barbecues. "Il a fait longtemps chaud avec des températures excessives. Ils veulent désormais passer à autre chose. De plus, depuis quelques jours, les températures ont fortement chuté. Nous avons donc l'envie de consommer des plats plus chauds".





Même si l'établissement a dû se réapprovisionner vendredi dernier, les fromages à raclette sont loin d'être en rupture de stock. "Ce n'est toutefois pas le cas des grandes surfaces", poursuit le commerce Athois. "Certains clients arrivent chez nous car ils n'en trouvent plus nulle part".





Cette période reste pour les fromagers, la meilleure période de l'année. Même si le produit a augmenté d'un ou de deux % les clients restent fidèles. "Je ne pense pas que cela aura un réel impacte. Ceux qui veulent réellement organiser une raclette, le feront".





A contrario, la fromagerie de Jacquy et Nicolas Cange, implantée à Beloeil confie être dans les temps. "Nous avons déjà commencé à rentrer et à vendre du fromage destiné aux raclettes. C'est un peu comme les autres années, la météo ne joue pas un rôle considérable".





Malgré la crise énergétique et la légère augmentation de leurs produits, ces commerçants semblent bien gérer la situation contrairement à d'autres indépendants. "Nous ne devons pas nous plaindre, nous gérons la situation", relève la fromagerie athoise. "Comme la plupart, nous faisons attention à notre consommation en réduisant les dépenses", conclut la fromagerie de Jacquy et Nicolas Cange.