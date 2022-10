7 euros ou encore 11.20 euros, le prix des places de cinéma augmente en Wapi

A l'affiche du film Citoyen d'honneur, de Mohamed Hamidi, le comédien Kad Merad s'est montré inquiet face à la crise que subissent certains cinémas. Invité au micro d'une radio française, l'acteur n'y est pas allé par quatre chemins.

"On voit semaine après semaine la baisse. Pourtant il n'y a plus de météo, de grèves : on n'a plus d'excuses. Je ne suis pas porte-drapeau de la profession, mais je m'inquiète pour nos enfants qui veulent faire du cinéma. La situation est assez critique : il faut réagir et ça passe par le public".



Pour la star de Bienvenue chez les Ch'tis, le prix des places de cinéma devrait être revu à ma baisse pour de nouveau attirer le public au sein des salles obscures.

"Une place de cinéma, ce n'est pas donné (…) Lorsqu'on part en famille, qu'on prend deux glaces, trois bonbons, ça fait des soirées chères. Cela passera forcément par un effort économique. Baisser les prix ? Peut-être ! Un prix fixe comme les livres ? Peut-être ! Il faut s'adapter à la crise que l'on vit. Il ne faut pas attendre !", a précisé Kad Merad sur la radio française RMC.



Du côté de la Wallonie picarde, après la crise du coronavirus, les complexes ont vraisemblablement des difficultés à relancer le secteur. Pour la plupart, les tarifs ont quelque peu augmenté alors que la population boude déjà le 7e art. Intimiste et implanté au coeur de la Cité des Géants, le cinéma l'Ecran propose aux cinéphiles un tarif plein de 7 euros.

"Globalement, nous ressentons une baisse de fréquentation de la part des citoyens", confie Iseline Genette, chargée de projets au sein de la Maison de la Culture d'Ath. "Pendant longtemps, le prix d'une place de cinéma chez nous, s'élevait à 6 euros. Nous avons dû augmenter d'un euro. Cette modification semblait inévitable. Toutefois, cela reste tout à fait abordable et raisonnable", poursuit la professionnelle.



"Je ne pense pas que nos tarifs impactent la fréquentation au sein de notre cinéma mais avec le contexte actuel, le budget loisirs a fortement été revu à la baisse auprès de la population".



Au sein du Cinéma For&Ever de Mouscron, le tarif plein s'élève à 8euros25 mais sera modifié dès ce samedi. "Le prix passera à 8euros50", relève Benoît Verfaillie, directeur.

"Même si le taux de fréquentation est en baisse, je pense que cette légère augmentation n'aura pas d'influence. Vu la crise énergétique, la population sort de moins en moins et fait attention à ses dépenses. Nous ne voulions pas augmenter davantage le prix afin que cela reste accessible pour l'ensemble des citoyens. Cependant, nous sommes également pris à la gorge avec cette inflation. Si nous devions combler nos dépenses, nous devrions imposer un prix de 10 ou même 11 euros et ce n'est pas notre envie".

Quant pour une place de cinéma au sein du complexe Imagix à Tournai, il faudra sortir de sa poche 10euros20. Pour un film plus long tel que Jurassic World (147 minutes), le tarif grimpe jusqu'à 11euros20 sans encore compter les sucreries et le pop-corn...