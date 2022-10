Le week-end du client a été bénéfique pour les commerces de Wapi

Les samedi 1 et dimanche 2 octobre, 14.000 commerçants ont pris à nouveau part au week-end du client. Pour l'occasion, les clients ont été mis à l’honneur et remerciés pour leur fidélité par des petits cadeaux.

L'événement, organisé par UCM, Comeos et Unizo, était considéré comme important cette année. "En effet, les deux précédentes ont été marquées par le Covid : l'an dernier, le port du masque était obligatoire en Wallonie et à Bruxelles ! Aujourd'hui, enfin, toutes les restrictions sanitaires sont levées. L'été a montré un attachement des consommateurs aux magasins de proximité et au plaisir du shopping. Cependant, le contexte anxiogène et la hausse des prix ne poussent pas à la dépense. Les commerçants espèrent une bouffée d'oxygène et d'espoir. Le merci aux clients sera particulièrement chaleureux", ont-ils confié.

Ce dimanche soir, UCM, Comeos et Unizo ont estimé dans un communiqué que l'événement était "un succès".

"Le succès du week-end du client est attesté par les chiffres de Worldline, qui a analysé les transactions électroniques. Aujourd'hui/dimanche, il y avait 17% de plus que lors de l'édition de l'année dernière. Hier/samedi, on a eu 5% de plus".

Du côté de la Wallonie picarde, plusieurs commerces ne pouvaient manquer pour rien au monde cet événement. "J'ai reçu pas mal de clients", précise Camille, gérante de la boutique Les Pâquerettes, situé sur la place de Lille à Tournai. "Ce week-end reste, pour ma part positif. Cette action permet véritablement de mettre les clients en avant".

"C'est une opportunité pour les commerçants", relève une autre boutique de Wapi. "La population a réellement adhéré à ce week-end spécial".

Grâce à cette action, les clients qui ont franchi les fortes de ce magasin de prêt-à-porter, ont reçu un cadeau auprès de Camille. "C'est réellement un bon moyen d'attirer les clients. Par ailleurs, ils ont pu profiter de réductions sur la nouvelle collection et d'autres articles à petits prix".

Par ailleurs, UCM, Comeos et Unizo ont commandité une enquête auprès des consommateurs (1.800 réponses). Elle indique que 88 % des ménages limitent leurs dépenses face à l'augmentation du coût de la vie, en premier lieu dans les secteurs de la mode (habillement) et des loisirs.



Deux consommateurs sur trois se disent attentifs à consommer au niveau local et près d'un sur deux se dit même disposé à payer un peu plus cher pour favoriser la proximité, l'économie et l'emploi local.

"Je ne ressens pas encore la crise", poursuit la gérante du commerce les Pâquerettes. "Il faut dire que les dernières semaines ont été fructueuses avec la Braderie de Tournai et ici, le week-end du client. Je ne dois absolument pas me plaindre, je ne sais pas comment cela se passe dans les autres commerces. Peut-être qu'au fil du temps, mes clients changeront leur comportement d'achat".