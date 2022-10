Tournai: une offre touristique adaptée aux personnes en situation de handicap

Ce mercredi 5 octobre, de nombreuses associations et institutions de la région sont invitées à découvrir l'offre touristique adaptée aux personnes en situation de handicap.



Film touristique, visites guidées de nos musées, petit train… ces activités ont été spécialement conçues pour permettre aux personnes sourdes/malentendantes, aveugle/malvoyantes et avec des difficultés cognitives de découvrir les trésors culturels et la riche histoire de Tournai, ville deux fois millénaire.

Tournai, destination pour tous Depuis 2018, et grâce à une collaboration remarquable du Conseil Consultatif de la Personne Handicapée, de l’Association des Guides et de l’Office de Tourisme, Tournai est l’une des premières villes wallonnes à organiser des visites guidées en langue des signes.

Depuis lors, l’Office de Tourisme continue d’améliorer l’accessibilité de ses infrastructures et de son offre touristique pour les visiteurs et touristes à besoins spécifiques ; c’est ainsi qu’une porte coulissante automatique a été installée en 2021.

Désormais, l'automatisation de la porte permet aux personnes à mobilité réduite une entrée en toute autonomie et en toute sécurité. Une offre bienvenue qui vient compléter les installations déjà mises en place en faveur de ce public (espace accueil, comptoir, sanitaires, ascenseur, rampe d'accès à l'auditorium).



L'Office de Tourisme et la Ville de Tournai ont franchi un pas supplémentaire en proposant récemment à l'Association des Guides de Tournai de se former au public aveugle et malvoyant.





Grâce à l’accompagnement de l’asbl « Les Amis des Aveugles », les guides peuvent désormais proposer au public de déficients visuels des visites adaptées à leur handicap.