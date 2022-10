Mouscron: ils volent une trottinette électrique pour se payer à manger

Les deux prévenus risquent une peine de six mois de prison.

Deux jeunes originaires de Lille devaient comparaître à la barre du tribunal de Tournai pour un fait de vol. "J'ai bien volé une trottinette électrique", a précisé Greg (prénom d'emprunt). "Je n'avais pas beaucoup d'argent en plus, c'était pendant la période covid".



Complice du vol, Juliette (prénom d'emprunt), seulement âgée de 27 ans, a également avoué les faits. "Je n'avais pas de quoi manger ou même de quoi vivre", a-t-elle expliqué. "Nous avons vendu le préjudice pour 80 euros à une amie", a relevé la prévenue sous le regard ahuri de la victime.



Effectivement, la fameuse trottinette électronique était le seul moyen de locomotion pour Robert (prénom d'emprunt). Il a par ailleurs payé l'objet 300 euros. "C'était mon outil pour me rendre au travail. Commettre un tel acte reste tout simplement écœurant. Pendant plusieurs jours, j'ai dû aller au boulot à pied'.

"J'ai trouvé plus intéressant: la trottinette"

Les images des caméras de surveillance montrent bien les étapes du vol. Alors que la trottinette reposait à l'entrée d'un magasin d'alimentation situé à Mouscron, la jeune Juliette est descendue du véhicule, a pénétré dans l'établissement avant de sortir et de s'emparer du préjudice.

"Pourquoi vous rendre dans un magasin d'alimentation si vous n'aviez pas d'argent pour vous nourrir ?", a questionné le représentant du ministère public. "Je m'y rendais dans le but de voler. Cependant, j'ai trouvé plus intéressant: la trottinette".



Les deux prévenus risquent une peine de six mois de prison. "Plus jamais nous ferons cela", ont-ils conclu à la barre.



Le dossier a été mis en continuation, à la date du 22 novembre afin de constater si les deux personnes ont remboursé la victime.