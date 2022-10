Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Avec la crise, les petites commandes de mazout se multiplient de plus en plus Depuis la mi-septembre, les fournisseurs de gasoil de chauffage sont fortement sollicités. Sur fond de crise énergétique, les propriétaires de cuves à mazout sont cependant bien plus regardants à la dépense. Pierre-Laurent Cuvelier ©Eda P.-L.C.

On ne parle plus que de ça depuis des mois. La flambée historique des prix de l’énergie grève le budget des ménages, des commerces et entreprises. Une facture d’électricité qui a doublé, voire triplé, tout comme celle du gaz, plus de 10 € le sac de 15...