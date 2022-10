CPAS de Tournai : les travailleurs sociaux et administratifs sont à bout !

A travers un communiqué, la confédération des syndicats chrétiens (CSC) fait part de la situation au sein du CPAS de Tournai. "Les travailleurs sociaux sont à bout et le personnel administratif est sur les rotules...Voici la triste réalité du service social du CPAS de Tournai".

La CSC Services publics dénonce depuis des années la gestion catastrophique de ce service essentiel pour la population tournaisienne. Le personnel, déjà en sous-effectif à l’époque, a dû faire face à la crise sanitaire et s’est donné sans compter pour que le service public à la population puisse être assuré.

"Ils doivent maintenant faire face à une crise énergétique qui verra affluer de nombreux nouveaux bénéficiaires et ce, après avoir dû gérer la crise ukrainienne. Le personnel dit stop !", poursuit le syndicat. "Il y a un véritable manque du pouvoir politique en place et un management irrespectueux qui vise à épuiser le peu de membres du personnel qui tiennent encore le coup. Nous en sommes malheureusement là ! Des agents au bord de la rupture dans une administration où même les nouvelles personnes recrutées cherchent ailleurs".

Selon la Présidente du CPAS, Laetitia Liénard, la faute serait due à la situation financière désastreuse de l’administration.

"Mais de qui se moque-t-on? Depuis des années, la CSC Services publics met en garde le pouvoir politique par rapport au risque de voir la cotisation de responsabilisation exploser. La CSC Services publics a apporté depuis bien longtemps des pistes de solutions que cela soit en termes de nominations ou de second pilier de pension. Résultat des courses : 8 millions de cotisations de responsabilisation et d’amendes à payer en 2023".

Dans ses déclarations, la CSC déclare qu'il est grand temps que l’administration prenne ses responsabilités et aille expliquer au personnel qu’il faudra plus de 120000 euros (audit et engagement d’un directeur) pour permettre au navire de ne pas sombrer.

"Il serait plus que temps que Madame La Présidente, au lieu de prendre soin de son image politique à gauche et à droite, prenne enfin le temps d’écouter son personnel. Et qu’on arrête d’invoquer le manque d’argent parce que pour engager des cadres A et commander un audit, il y en a. Le personnel a peut-être juste besoin d’écoute, qu’on lui demande son avis ou encore de reconnaissance du travail effectué… et cela, ça n’a pas de prix.

Le 12 octobre prochain, des piquets de grève seront mis devant les bureaux du CPAS de Tournai afin de faire changer les choses.

D'après Marc Snappe, Collaborateur permanent CSC Services publics: "Des travailleurs sociaux qui osent exprimer leur ras-le-bol, c'est rare, mais cela existe et nous n'avons pas le choix".

Contactée par nos soins, la Présidente du CPAS, Laetitia Liénard a souhaité réagir. "Je sais bien ce qu'il se passe au sein du CPAS, il n'y a pas réellement de surprise", confie-t-elle. "Il est vrai que, de manière générale, les CPAS connaissent des difficultés structurelles à recruter des travailleurs sociaux. Par ailleurs, les 262 CPAS wallons font face, depuis plus de deux ans, aux crises sanitaire, migratoire et énergétique, lesquelles ont un impact sur le nombre de demandes d'aide et, partant, sur la charge de travail des travailleurs sociaux. C'est un constat".

"Lorsque qu'on déclare qu'il y a un manque d'effectif et un manque du pouvoir politique en place, je ne suis pas d'accord. De manière générale, nous tenons à insister sur le fait que le nombre d'agents au sein du service social est passé de 49,17 équivalents temps plein, en 2019, à 58,55 équivalents temps plein en 2022.Depuis 2019, 10 assistants sociaux ont été engagés. Il y a vraiment une volonté de renforcer les services. Par ailleurs, il reste difficile de recruter. Nous avons mis en place des procédures urgentes de recrutement car nous ne recevions plus des candidatures spontanées. Un appel à candidatures a même eu lieu fin d'été".

Laetitia Liénard tient également à indiquer qu'en 2019, 2021 ou encore 2022, plusieurs personnes ont été nommées au CPAS de Tournai. "Rien qu'en 2021, près de 14 assistants sociaux l'ont été. Pouvoir nommer du personnel est selon moi, de la considération".

"Ma porte est toujours ouverte", poursuit la Présidente du CPAS. "Je me rends d'ailleurs sur place tous les mardis et un comité de service social a lieu chaque semaine. En organisant cette grève mercredi prochain, ils vont prendre en otage les usagers".