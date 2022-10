Tribunal correctionnel de Tournai: à 73 ans, il se rebelle contre des policiers

Le 20 novembre 2020, David (prénom d'emprunt) s'est rebellé contre plusieurs policiers du Tournaisis. Alors qu'une dispute de couple a éclaté au domicile situé à Rumes, le prévenu a pris l'initiative de contacter lui-même les forces de l'ordre.

"Le jour des faits, je n'étais pas trop bien", a expliqué le prévenu âgé aujourd'hui de 75 ans à la barre du tribunal correctionnel de Tournai ce mardi après-midi. "J'avais également bu un ou deux bières et je n'ai pas l'habitude d'en consommer".



Pourtant, lors de son audition, il a déclaré avoir siroté une bouteille de vin et une Duvel... Une version contradictoire. Lors de ce différend, la compagne de David l'aurait frappé avec un chausse-pied dans le dos et lui, avec un autre objet.

A l'arrivée des policiers, le prévenu s'est montré quelque peu énervé. Les agents ont alors tenté de le calmer mais en vain... David s'est mis à les provoquer et à les insulter de manière violente.

"Il n'y a pas de problème avec vous. Je ne frappe pas les femmes"

A l'égard d'une policière, il a même proclamé: "Il n'y a pas de problème avec vous. Je ne frappe pas les femmes".



Face à un comportement de plus en plus violent, les policiers ont pris la décision de l'arrêter et de lui passer les menottes. L'homme âgé de 73 ans au moment des faits, va alors tenter de leur porter des coups.

David semble par ailleurs, bien connu par l'agent de quartier pour ne pas apprécier l'autorité et les forces de l'ordre.

Le représentant du ministère public a requis une peine de quatre mois de prison mais ne s'est pas opposé à une mesure de faveur. Sans conseil pour se défendre, le prévenu a sollicité son acquittement ou un sursis. "J'étais dans un mauvais jour", a-t-il conclu.



Le jugement sera prononcé le 8 novembre prochain.