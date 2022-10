Les ventes de bougies explosent en Wapi mais pas à cause la crise énergétique

Appréciées en automne et en hiver pour créer une ambiance cocooning, les bougies semblent avoir la cote en cette période de crise énergétique. En Suisse, le président de l’autorité fédérale indépendante de régulation de l’électricité a conseillé d’avoir des bougies et des lampes de poche cet hiver à cause d'éventuelles coupures de courant.

Au sein de notre pays, les Belges semblent également adhérer à cette alternative tendance et économe. C'est notamment le cas chez l'enseigne Ikea. Par rapport à l'année dernière, les ventes seraient effectivement en hausse de 30 %.

Au sein de la Wallonie picarde, le magasin Jade & Moi, situé à Tournai constate une augmentation des ventes de 20%. "Les bougies ont toujours eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si la crise énergétique a lien mais mes ventes ont effectivement augmenté cette année".



Dans son établissement implanté à Péruwelz, la fleuriste Ophélie s'est récemment lancée dans la vente de bougies. "Je suis une très grande fan de ces articles", confie-t-elle. "Mon objectif était d'apporter ma touche personnelle et de faire découvrir aux clients d'autres choses".



Cette commerçante remarque également que les ventes fonctionnent plutôt bien. "Les clients ont énormément besoin de réconfort, c'est un constat. Les bougies peuvent donc leur procurer une certaine sérénité et de bien-être", poursuit-elle. "Par contre, les personnes ne me confient pas qu'elles achètent des bougies pour économiser de l'énergie".

Spécialisée dans la vente de ces produits, la boutique Bougies et fondants Frou-Frou à Lessines fait face à une recrudescence depuis la mi-août. "Par rapport à l'année passée, nous notons une augmentation de 30 à 40 %", relève la responsable. "Dans notre cas, je ne pense pas que la crise énergétique à une influence. Nos clients nous confient vouloir se procurer des bougies non pas pour les brûler mais pour les utiliser comme objet de décoration".

Si vous désirez de faire des économies en vous éclairant à la bougie, il faut tout de même bien les choisir. Par exemple, les modèles parfumés peuvent dégager des émanations toxiques. Il reste primordial de privilégier les bougies en cire végétale, une alternative écologique aux autres types de cire. Elle a d'ailleurs pour avantage d'avoir un temps de combustion bien plus long que les autres. "Les clients privilégient de plus en plus les produits naturels et notamment des bougies avec des mèches en bois, d'autant plus écologiques", conclut Cindy de l'enseigne Jade & Moi.