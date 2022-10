Crise énergétique: le commerce MilyPat (Tournai-Ath) adapte aussi ses horaires

La crise énergétique fait des ravages auprès des indépendants. Depuis quelques semaines, de nombreux commerçants ferment leurs portes, adaptent leur horaire ou font part de leurs inquiétudes. C'est au tour de l'enseigne MilyPat, spécialisée dans les pâtisseries en tout genre à partager son désarroi.

Implanté à Tournai, Ath ou encore Mons, le commerce accueille de nombreux gourmands friands notamment de cupcakes. "Ma petite entreprise, c'est mon bébé. Je l'ai lancé avec mes tripes, en bossant nuit et jour, en m'y consacrant beaucoup trop, en ne prenant plus ou peu de temps pour moi, en cumulant plusieurs autres boulots pour toujours réussir à faire face", confie Emily, la responsable. "J'ai toujours essuyé mes larmes de fatigue ou de rage parce que je savais que les lendemains seraient meilleurs. Je me battais, mais ça avait du sens. Mon entreprise m'a apporté autant que je lui ai donné".

"Je suis fière quand je dis qu'en moins de 8 ans de dur labeur, à moi seule j'ai 4 boutiques en Wallonie et un gros atelier de production tout neuf, une vingtaine de fiches de salaires par mois, des employés en or qui sont comme ma famille, et que malgré le covid et tout autre problème, j'ai toujours su faire face à tout. Seule aux commandes. C'est ma fierté, et personne ne pourra m'enlever cela", poursuit la professionnelle.

"C'est juste insoutenable, impensable"

Mais aujourd'hui, comme beaucoup d'indépendants et de petites entreprises, l'enseigne MilyPat souffre. "Mon entreprise me doit beaucoup d'argent, parce que je ne me rémunère pas ou peu. Ma vie sociale et personnelle n'est pas la même que celle de mes amis. Je ne peux jamais me reposer, je ne suis jamais sereine. Mais je réinvestis toujours, parce que je crois en mes rêves, aux bases solides que j'ai bâties. Actuellement, j'ai une boule au ventre. Je pleure, je crie, mais je suis impuissante et cela ne changera rien", confie Emily.

"Mon entreprise souffre. Comment cela se fait-il, alors que mes différents commerces fonctionnent, que l'on s'arrache mes gâteaux sur commande presque 2 mois à l'avance, qu'on travaille avec agenda saturé ? Parce que le coût des denrées alimentaires a augmenté de 20 à 50%, et ne parlons pas du prix de l'énergie, tant on se croirait en plein cauchemar", relève la pâtissière.

"Ces derniers mois, on constate en silence les fermetures consécutives, les licenciements, les réductions d'horaires d'ouvertures, les dépressions et les faillites. Tout est révoltant. Cette violence n'a pas de nom, tant elle s'est immiscée dans notre quotidien".

Face à une telle situation, l'enseigne MilyPat n'a plus le choix. Elle va devoir réduire son rythme de travail. "Mes boutiques vont devoir fermer 2 jours sur 5 ( mardi et jeudi) pour diminuer son coût global, tant en charge salariale qu'en énergie. J'ai tenté de retarder au maximum cette prise de décision, mais c'est la seule solution que j'ai pour mettre mes employés à l'abri, et tenter de sauver mon entreprise".

Pour Emily, il est clair que si le Gouvernement ne se réveille pas, la situation va devenir insurmontable. "Nous, un des pays les plus taxés au monde, on n'est pas capable d'obtenir des aides, que ce soit en tant que particuliers ou entreprises. On passe tous sous le seuil de pauvreté. On crève. Si vous ne vous réveillez pas, les prochains mois vont être fatals. C'est juste insoutenable, impensable".

Malgré cette crise, MilyPat compte bien rester debout. "Chers clients, sachez que nous réduisons l'horaire en espérant vous voir toujours aussi nombreux les jours d'ouverture maintenus. Nous avons tous besoin les uns des autres, même si l'état nous laisse crever en silence", conclut la gérante.