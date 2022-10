Le nombre d’adoptions est en chute libre dans les refuges: "Nous recevons aucune demande"

En raison de l’inflation, de plus en plus de personnes abandonnent leurs animaux dans les refuges. Interrogé par nos confrères de la RTBF à l’occasion du salon du bien-être animal qui se déroulait à Binche, le directeur de la SPA de La Louvière, Gaëtan Sgualdino a indiqué que les demandes d’abandon étaient passées de 10 à 15 par an à 10 à 15 par mois.

Au sein de la Wallonie picarde, la situation semble également problématique notamment au niveau des adoptions. "Certes, nous sommes confrontés à beaucoup d'abandons à cette période de l'année mais pas plus que d'habitude", précise Sophie Locatelli, Vice-Présidente d'Animaux en Péril et Présidente du Rêve d'Aby.

"Par contre, les prises en charge pour des cas de maltraitance sont malheureusement en hausse. Nous restons fort sollicités par les autorités pour des prises en charge".

“Au niveau des adoptions, les sollicitations ont diminué de 99 %”

Adopter un animal demande beaucoup de responsabilités de la part de ses nouveaux propriétaires. Le nourrir et lui apporter les soins nécessaires ne sont pas sans frais alors qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes font attention à leurs dépenses. "Au niveau des adoptions, les sollicitations ont diminué de 99 %", poursuit Sophie Locatelli.

“Nous avons réellement zéro demande. En une semaine, j’ai reçu deux mails pour avoir des renseignements mais cela s’arrête là. Selon moi, le climat morose dans lequel nous sommes et les problèmes finances ne poussent pas la population à adopter dans les refuges. Je ne vois absolument pas d’autres explications”.

Par conséquent, Animaux en Péril est aujourd'hui saturé. "La situation devient dramatique. Il est même difficile à ce jour, de trouver une famille d'accueil. Encore ce lundi, nous sommes partis en intervention dans le cadre d'une saisie. Si la situation se poursuit dans ce sens, nous allons devoir refuser les prises en charge par faute de place", conclut la professionnelle qui espère toutefois que cette problématique n'est que de passage et que les animaux trouveront rapidement une famille.