Les journées de l’élégance à Tournai: 3 journées de découverte et d’expérience

Le centre-ville de notre Cité des Cinq Clochers abrite bon nombre d’enseignes qui s’impliquent quotidiennement pour apporter du style, de la distinction et de la beauté dans ce qu’ils proposent à leurs clients.

Pour découvrir plus spécifiquement ces qualités d’élégance, une vingtaine de boutiques tournaisiennes, adhérentes à l’association "Les vitrines de Tournai" assistés de ses sponsors vous proposent de vivre une animation inhabituelle, dans leur "espace clientèle" durant le week-end du 15 octobre prochain.

Par cette opération, les Vitrines Tournai souhaitent mettre en avant le professionnalisme, le savoir-faire et le savoir être des centres esthétiques, des boutiques et des centres de formation qui au quotidien concourent à la mise en valeur de la beauté, du bien-être et de l’élégance.

Durant les Elegance Days, les clients seront évidemment au centre de toute l'attention. En résumé, l’Élégance Days vous propose les types d’animations suivantes : le défilé de mode organisé par l’Ecole Communale de coupe et couture de Tournai en collaboration avec la boutique "Le fil de ma robe". Une démonstration de « Body painting » par les étudiantes de l’IESPP dans les locaux de l’Ancienne boutique "MELKIOR" de la rue Royale.

Des activités esthétiques dans différents instituts de soins et de beauté qui mettent en évidence les différentes techniques du métier, des animations qui montrent l’importance du cosmétique dans la recherche de l’élégance ainsi que des expériences clients dans différentes boutiques ayant pour objectif d’apporter une meilleure satisfaction du client.

Pour s’informer et découvrir l’opération "Élégance days", une page Facebook a été créée. Le réseau social vous fournit une information détaillée progressive sur tous les détails de l’opération. On peut y accéder en cliquant simplement sur: Shopping - Elegance days - Tournai 2022 | Facebook