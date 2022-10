Une inspection technique sonne le glas de la passerelle d'Allain à Tournai

Fortement liée au développement économique du Tournaisis au XIXe siècle, utilisée exclusivement par des promeneurs et des joggeurs depuis la fin des années 1960, la ligne de chemin de fer 88A est un maillon important du Ravel censé relier la jonction déjà existante entre Aqua Tournai et la gare d’une part, la rive gauche de l’Escaut puis la jonction entre Chercq et Ere d’autre part.

C’est la raison pour laquelle la Ville de Tournai est allée en recours contre une décision de la SNCB qui visait à obtenir le permis de démolition de l’ouvrage qu’elle estimait en mauvais état et trop dangereux. La Région wallonne avait suivi la décision rendue par le fonctionnaire délégué : pas question de toucher à la passerelle d’Allain.

Trois ans plus tard, un nouvel élément est à glisser dans le dossier, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Une étude technique diligentée par le SPW, à la demande de Jean-François Letulle, échevin de la Mobilité, conclut que pour des raisons de sécurité l'ouvrage ne peut plus être exploité, même pour un usage de mobilité douce. "Nous sommes bien obligés de nous en remettre aux experts en ouvrages d'art qui mettent en cause la stabilité de l'ensemble", nous dit M. Letulle.

Beaucoup de frais pour une durée de vie limitée à 20-30 ans

Le mauvais état du pont est lié en grande partie à l’absence d’entretien depuis qu’il n’est plus utilisé par Infrabel. Comme aucune mesure de préservation n’a été prise depuis des décennies, l’état général du pont est considéré comme très mauvais et la durabilité de la structure a été impactée. Est en cause, notamment, la corrosion des câbles de précontrainte insérés dans le béton des poutres et du tablier du pont : certains câbles sont soit détendus, soit rompus.

Quinze ans après un premier rapport d'inspection effectuée en 2004, qui ne permettait pas de trancher pour une solution de réhabilitation ou de remplacement de la passerelle, les conclusions du rapport de 2022 vont dans le sens d'une solution de remplacement de la passerelle. Une réhabilitation complète sera "extrêmement coûteuse", peut-on lire dans les conclusions du rapport. "Celle-ci devrait porter sur une surface d'environ 450 m2 de tablier (70 m de long sur 6,5 m de large) ; or, pour le passage du Ravel, cette largeur n'est pas nécessaire, la moitié suffirait." Par ailleurs, la conservation de la structure en l'état devrait être réalisée à moindres frais "car la durée de vie du pont serait limitée (entre 20 et 30 ans) et conditionnée par un suivi régulier de l'état de la post-contrainte".

Nous apprenons aussi que les coûts à court et moyen termes dans le cas d'une prolongation de vie de la passerelle existante seront considérables. La conclusion des experts ? "La belle solution consistera à prévoir dès à présent la démolition du pont et la conception d'une nouvelle passerelle ; celle-ci aura un gabarit aux charges et aux dimensions du Ravel, surtout en largeur."

Continuer à chercher des moyens financiers

Le projet de boucler dans son intégralité ce Ravel est-il dès lors enterré ? Pas du tout, insiste Jean-François Letulle. "Aujourd'hui, nous avons une situation objective et des éléments pour avancer sur ce dossier dans les prochaines années." La première étape consistera à déconstruire la passerelle. Et ce n'est pas une mince affaire puisqu'on estime à quelque 500 000 € la somme nécessaire pour ce faire. La SNCB sera-t-elle encline à financer ce chantier quelques années après que la Ville lui a demandé d'annuler son projet de démolition ? On imagine que ça fera l'objet de négociations, et que la dangerosité de l'ouvrage à court et moyen terme entrera en ligne de compte.

Pour sa ligne 88a, la Ville devra aussi tenir compte du mauvais état du pont de chemin de fer qui enjambe la rue de la Lys, et d'un autre plus petit ouvrage, à quelques dizaines de mètres de là. "La Ville a aujourd'hui une enveloppe de trois millions d'euros pour améliorer son réseau cyclable, et notamment pour cette ligne 88a. Je ne désespère pas d'obtenir deux ou trois millions supplémentaires dans le cas où d'autres projets ne verraient pas le jour en Wallonie et pourraient être réorientés en faveur de Tournai."