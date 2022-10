Le salon de toilettage au concept écologique "Chez Bernard" s'installe à Tournai

Amoureuse des animaux, Amélie Lassoie vient tout juste d'ouvrir son salon de toilettage au concept pour le moins original. Diplômée en 2017, cette professionnelle s'est lancée grâce à Avomarc qui soutient des créateurs d'entreprise dans leurs démarches.

C'est à la rue tête d'Or, dans la Galerie des Arcades (Tournai), qu'Amélie prend soin de nos animaux de compagnie. "Pendant le confinement, j'ai réalisé des cosmétiques naturels dont un baume hydratant pour mon chien Bernard. C'est comme cela que j'ai commencé à réfléchir au projet".

Pari gagné puisque depuis trois semaines, le salonChez Bernard (un clin d'oeil au fidèle Bichon de la toiletteuse) accueille aussi bien les chiens que les chats. Avec son concept écoresponsable, Amélie est la première implantée en Belgique.



"Je fais attention à ma consommation d'eau et d'électricité en utilisant notamment un économiseurd'eau et des LED. C'est important d'agir de la sorte, surtout en ce moment", confie la professionnelle. "Les poils coupés sont récoltés afin d'être tissés pour en faire des accessoires. Même les meubles du salon sont de la récupération".

Amélie Lassoie a également créé son propre baume hydratant destiné aux coussinets et aux truffes de nos fidèles compagnons. "Ces produits naturels ne se vendent pas sur le marché et sont confectionnés à base de cire d'abeille ou de soja. Je tiens à ne pas utiliser de l'huile essentielle pour ne pas perturber l'animal. Toutefois, j'en utilise pour des massages sur les chiens".

La toiletteuse travaille par ailleurs, avec deux marques, une belge et une autre française, qui réalisent des cotons réutilisables pour par exemple nettoyer les oreilles des chiens ou des chats.



Vous l'aurez compris, au salon de toilettage Chez Bernard, on retrouve uniquement des produits naturels, biologiques ou vegan. Un concept qui prend peu à peu de l'ampleur.

"Les clients semblent contents et rassurés que leur animal soit chouchouté avec des produits naturels. On ressent réellement que le maître se préoccupe du bien-être de son fidèle compagnon. Ils posent beaucoup de questions et s'intéressent aux produits employés".



Pour les maîtres quelque peu stressés, pas d'inquiétude, Amélie possède son diplôme de secouriste canin. Cette passionnée a par ailleurs pour projet de devenir comportementalisteet d'organiserdivers ateliers au sein de son salon. Au tour de vos animaux de découvrir ce lieu unique et cosy !