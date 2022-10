Tournai: l'application web Design in Town lancée propose quatre parcours pour découvrir le design en ville

Ce 11 octobre 2022, une nouvelle application web Design in Town a été lancée dans le cadre du projet Design In Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

Face à la concurrence des centres commerciaux périphériques et la modification des habitudes de consommation, l’objectif de l’action Design in Town est de renforcer, dans une logique transfrontalière, l'attractivité des commerces de centre-ville, d’augmenter leur clientèle et de leur offrir des perspectives de développement de part et d’autre de la frontière.

C'est dans ce contexte que l'application web bilingue français-néerlandais https://designintown.city a été créée par l'intercommunale IDETA, en collaboration avec les partenaires du projet, afin de valoriser, d'une part, les installations urbaines du parcours Design in Town qu'on retrouve dans les quatre villes transfrontalières partenaires du projet (Tournai, Courtrai, Mons, Lille) et d'autre part, les réalisations dans les boutiques ayant bénéficié de l'intervention d'un designer professionnel dans le cadre de Design in shop

L’application web permet aux visiteurs de découvrir ces quatre parcours grâce une carte interactive et géolocalisée (par approbation) et une simple connexion wifi ou 4G. Point fort de l’application, la carte répertorie les points d’intérêt qui renvoient chacun vers une description détaillée. Avec une galerie de photos bien fournie, l’application invite le visiteur à se balader en ville et renforce son expérience design.

Ludique et intuitive, l’application valorise aussi les œuvres et expositions promues dans le cadre d’évènements associés, tel que "L’Art dans la Ville" à Tournai. Au total, ce sont plus de 95 points d’intérêts à découvrir, de part et d’autre des frontières linguistique et géographique.