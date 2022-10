Le centre de vaccination de Mouscron fermera le 5 novembre

La Ville de Mouscron invite dès lors tout un chacun à ne pas traîner à se faire vacciner, d’autant plus que le centre ne sera pas non plus accessible le mardi 1ernovembre.

La campagne automnale de vaccination contre le Covid-19 est toujours en cours au centre de vaccination de Mouscron qui, pour rappel, est installé au centre hospitalier depuis la mi-septembre.

Par contre, la Ville de Mouscron annonce que le centre fermera déjà ses portes le samedi 5 novembre prochain. "Seuls cinq centres devraient rester ouverts sur l'ensemble de la Wallonie, précise-t-elle. Après cette date, il sera donc plus difficile pour les Mouscronnois (et les autres personnes vivant dans la région), de se faire vacciner…"

La Ville de Mouscron invite dès lors tout un chacun à ne pas traîner à se faire vacciner, d'autant plus que le centre ne sera pas non plus accessible le mardi 1ernovembre. "D'abord limitée à un public ciblé (les personnes de 50 ans et plus, celles immunodéprimées et le personnel d'aide et de soins), cette vaccination est désormais ouverte à toute personne de plus de 18 ans, sans rendez-vous préalable, rappelle-t-elle. Depuis le lundi 10 octobre, le vaccin administré est le vaccin Pfizer adapté aux variants Omicron BA 4 et 5 qui sévissent actuellement." Le centre de vaccination du CHM est accessible, sans rendez-vous, du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.

Après le 5 novembre, il restera néanmoins possible de se faire vacciner en pharmacie ou auprès des médecins traitants.

Quant à l’avenir du centre de vaccination de Tournai, rien n’est encore annoncé… On ignore s’il sera l’un des cinq centres à rester ouvert en Wallonie. Une réunion doit se tenir ce vendredi à l’AVIQ pour la suite de la campagne de vaccination contre le Covid-19.

