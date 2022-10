Les établissements de Wapi spécialisés dans le livre constatent une légère diminution de la fréquentation

Avec l'inflation et la crise énergétique, les loisirs de nombreux citoyens sont passés à la trappe. Selon un nouveau rapport de la Booksellers Association et de l’institut Nielsen, publié par The Bookseller, la plupart des personnes interrogées (1000 Britanniques) prévoient de continuer à acheter des livres malgré la crise actuelle.

Les personnes faisant part à l'enquête ont évoqué que les livres restaient particulièrement propices à l’évasion et au divertissement. Ils contribuent notamment à améliorer le bien-être mental tout comme la musique.

Intérrogée par nos soins, Lea n'est pas parée à abandonner sa passion pour les bouquins. "La lecture est un moment de détente pour moi quand les problèmes du quotidien deviennent trop envahissants la lecture m'aide beaucoup à m'évader. L'inflation est un frein mais pas un stop", confie-t-elle. "Je n'accorde pas plus de 40 euros par mois pour acheter des livres et la réduction est déjà à l'heure actuelle, appliquée pour ma part. certains achats, ou sorties sont d'ailleurs revus à la baisse pour me laisser l'opportunité d'acheter des livres".

Toujours d'après cette enquête, huit personnes interrogées sur dix affirment qu'elles continueront à soutenir leur librairie locale malgré la montée en flèche des prix. Pas pour Léa vraisemblablement: "aider les librairies locales ne fait pas partie de mes priorités", poursuit-elle. "Par manque de temps ou pour plus de facilité, je commande sur Internet sans passer par les petits commerces".

Du côté de la Wallonie picarde, la librairie Melpomène située à Mouscron constate pourtant une diminution de la fréquentation. "Les clients se serrent la ceinture", confie la responsable. "La rentrée a été très bonne mais les mois d'octobre et novembre sont généralement creux mais pas question pour que le livre passe à la trappe. Il est toujours d'actualité".

Au sein de la Cité des Cinq Clochers, pour la librairie Chantelivre, un ensemble de facteurs peut engendrer une baisse de fréquentation. "Pendant, la crise sanitaire, la population avait beaucoup plus le temps. Elle s'est donc tournée vers le bouquin. Les ventes ont d'ailleurs explosé pour notre part. Aujourd'hui, nous devons faire face à l'augmentation du prix du livre, la guerre en Ukraine, l'inflation générale ainsi que les travaux dans le centre-ville", explique la gérante. "Bien entendu, les acheteurs habituels sont toujours au rendez-vous. Lors de la montée du prix du carburant, nous avons constaté une baisse des clients mais cela se régularise tout doucement".

Pour cette professionnelle, même si la population fait deux fois attention à ses dépenses, le livre sera toujours primordial pour les amateurs. "La personne qui en vraiment l'envie achètera toujours des bouquins".

Le secteur se prépare déjà pour les fêtes

Les fêtes de fin d'année restent toujours une période cruciale pour les commerces. Cette période représente généralement 20% du chiffre d’affaires de l’année du secteur de l’édition. Pour les libraires, le livre est toujours le cadeau idéal à mettre sous le sapin.

Le magasin Chantelivre à Tournai se trouve pour l'instant dans le flou total à l'arrivée des fêtes. "Tout est déjà prêt", poursuit la responsable de la section enfants. "Maintenant, je ne sais absolument pas comment le client va se positionner et de quelle manière il va dépenser. C'est la première année où je suis en plein questionnement".A Mouscron, par contre, Melpomène se montre plutôt optimiste...