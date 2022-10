Pont des Trous à Tournai: les nouveaux garde-corps du quai Donat Casterman ont subi des dégradations

Les travaux du Pont des Trous se poursuivent au sein de la Cité des Cinq Clochers. Les dernières finitions prévues pour la restauration de la tour de Bourdiel (rive gauche) sont en voie d’achèvement : pose des casse-gouttes et mise en peinture (teinte ‘sang de boeuf’) de l’escalier de service en colimaçon.

En rive droite, les maçons achèvent la rénovation du dallage de sol sur la plate-forme supérieure de la tour de la Thieulerie, tandis que les châssis en bois ont tous été déposés pour être rénovés et repeints en atelier.

"Au niveau des abords, les bétonnages (pour les zones prévues en béton désactivé) étaient en cours ce mardi en rive droite (quai des Vicinaux), le long des futurs gradins. Un peu plus en amont, à proximité du quai Sakharov, les premiers talus ont été formés avec des terres végétales. Ces espaces seront ensemencés et plantés dans le courant de l'automne", indique Scaldis Tournai.



Sur chaque rive et en amont comme en aval du Pont des Trous, les montants et mains-courantes des garde-corps ont été posés le long des gradins et escaliers. Toutefois, Scaldis Tournai a récemment précisé qu'à peine posés, les nouveaux garde-corps du quai Donat Casterman ont déjà subi des dégradations, à proximité du pont Delwart...

Par ailleurs, le sablage, remplacement des pierres trop friables (plus d’une centaine ont déjà été identifiées au terme de l’examen sanitaire), et rejointoyage des parois va désormais être entrepris sur la face "côté Escaut" de chacune des deux tours du Pont des Trous. Des échafaudages ont été placés de part et d’autre de la courtine à cet effet.

A l'intérieur de la courtine, on distingue désormais la maçonnerie faite de tout-venant, des pierres aux dimensions bien moins régulières que celles utilisées sur les faces externes. En concertation avec l'Agence wallonne du Patrimoine, ce choix a été posé pour respecter au maximum l'état préexistant des élévations au coeur de la courtine.

En rive gauche, la Tour de Bourdiel doit encore recevoir, en couvre-murs sur certaines parties, un substrat végétal (sedum) qui assurera une meilleure rétention et donc un écoulement plus régulier des eaux sur les maçonneries.

Sur les parois extérieures de la tour de la Thieulerie (rive droite, l’entreprise achève le rejointoyage des pierres (dont certaines ont dû être remplacées), tandis que les châssis sont en cours de restauration en atelier. De nouvelles pierres devront également être taillées pour remplacer les précédents éléments de l’encadrement de fenêtres (meneaux, bandeaux et trumeaux).