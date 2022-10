Fournir des plaids aux spectateurs pour faire des économies, une solution "pas improbable" pour certains professionnels du milieu culturel en Wapi

Après la crise sanitaire, le secteur culturel doit faire face à la flambée des prix de l'énergie. Alors que la plupart des commerçants et indépendants prennent des mesures drastiques afin de faire des économies, cinémas, centres culturels et autres théâtres doivent également trouver des solutions pour diminuer leurs factures.

A la suite d'un conseil d’administration extraordinaire au sein du secteur culturel, l’association des Programmateurs Professionnels (l’ASSPROPRO), plusieurs pistes de réflexion ont été mises sur la table dans le but de faire des économies. Ainsi, pour la directrice de l'ASSPROPO, il y a trois options: maintenir sa programmation, reporter ou fermer pendant un mois.

Face à la hausse des prix, certains professionnels du secteur pensent à fermer pendant plusieurs semaines cet hiver, d’autres veulent maintenir leurs activités, quitte à acheter des plaids pour les distribuer au public tout en baissant le chauffage. Sans oublier les licenciements ou de réduction des salaires.

Au sein de la Wallonie picarde, le milieu culturel s'adapte. "Avant la crise, nous faisions déjà attention à notre consommation au sein de notre établissement", confie Elodie Deborgies, directrice du Centre Culturel du Pays des Collines. "Nous coupions les lumières et le chauffage quand c'était nécessaire. Notre vigilance s'est accentuée même si nous ne savons pas faire plus à ce jour".





Du côté de Lessines, au Centre Culturel René Magritte, au niveau des activités, les lumières de spectacles avaient déjà été supprimées au profit des LED. Pour les deux institutions, pas question de reporter ou d'annuler les programmes comme l'a récemment fait le Cinéma For&Ever de Mouscron en avançant des séances afin de faire des économies et de fermer plus tôt. "Après la crise sanitaire, si on commence à revoir notre programmation, ce n'est pas tenable. Par contre, nous constatons que les artistes américains annulent leurs tournées car les coûts ont nettement augmenté: location du matériel, des véhicules", relève le directeur du Centre Culturel René Magritte.





A l'heure actuelle, malgré l'inflation, le Centre Culturel du Pays des Collines n'envisage pas de revoir ses prix à la hausse. "La plupart de nos activités sont gratuites. Pour les payantes, notre volonté est de maintenir les mêmes prix pour rester accessible au public qui a déjà des difficultés à payer ses factures. Par ailleurs, en ce qui concerne nos activités payantes, nous ressentons depuis quelque temps une légère diminution au niveau des participants", poursuit Elodie Deborgies.





Comme expliqué, certains établissements comptent proposer des plaids aux spectateurs afin de faire des économies. Une alternative pas si ridicule que cela pour certains ... "Pour la petite anecdote, nous avons déjà utilisé cette alternative lors d'une activité dans une église qui se retrouvait en panne de chauffage. Fournir des plaids au public n'est donc pas improbable et envisageable si c'est un moyen de maintenir nos prix et nos activités", explique le Centre Culturel du Pays des Collines.





A Lessines, par contre, l'enthousiasme est nettement moins présent. "Non, je ne le conçois pas", s'exclame le directeur du Centre Culturel René Magritte. "En plus du chauffage dans les salles, la chaleur humaine peut faire le reste", conclut-il.