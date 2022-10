Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron Tournai: Des portes ouvertes pour démystifier le dépistage du cancer du sein Le CHwapi ouvrira sa clinique du sein, au public, le mercredi 19 octobre. L’occasion de sensibiliser à l’importance du dépistage du cancer du sein. P.Den. ©D.R.

Les professionnels de la santé ne peuvent que le constater (et le regretter) les femmes sont encore trop peu nombreuses à réaliser un dépistage du cancer du sein. "Et pourtant, tous les deux ans, dans le cadre du dépistage organisé, les femmes entre 50 et 69 ans reçoivent une invitation à prendre...