Un joueurs du CS Pays Vert (Ath) s'effondre: le drame est évité

Un joueur vétéran du CS Pays Vert, victime d’une crise cardiaque, a pu être réanimé grâce au sang froid d’un joueur et du kiné.

C'est le club de foot qui l'a annoncé ce samedi matin sur sa page Facebook : "Vendredi soir un véritable drame a été évité au stade des Géants", peut-on lire sur la page du club de foot. "Lors du match de nos vétérans, l'un des joueurs de la rencontre s'est effondré, victime d'un arrêt cardiaque. Grâce à l'intervention et au sang froid de Frédéric Huet (kiné de la D3) et Jonathan Eckhaut (joueur D3), la victime a pu être réanimée et stabilisée avant l'arrivée du SMUR."

L’état de santé de la victime, ce samedi matin était rassurant.

"Cet événement doit rappeler, en tant que club sportif, l'importance de l'entretien d'un matériel aussi important qu'un défibrillateur et, surtout, l'obligation de former plusieurs personnes à son utilisation et à la gestion de pareille situation de crise."

Le CS Pays Vert Ostiches-Ath entend prendre les initiatives nécessaires pour organiser cette formation pour ses collaborateurs dans les prochaines semaines.