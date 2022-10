Joker ou Harley Quinn, les déguisements d'Halloween restent tendances en Wapi: "C'est un véritable boom depuis cinq ans"

A quelques semaines d'Halloween, les adeptes de cette fête venue des Etats-Unis s'apprêtent à se procurer déguisements et accessoires terrifiants. Mais l'effervescence autour d'Halloween semble peu à peu retomber. Ou ne serait-ce qu'une impression ?

Même si de nombreuses activités ont encore lieu dans notre région pour l'occasion avec notamment des marches noctures et des goûters. Dans les magasins, cette fête qui met en avant les vampires ou encore les sorcières est malheureusement de plus en plus zappée à vitesse grand v. Il suffit de voir le peu d'articles proposés dans les rayons de certains commerces.

La fête d'Halloween rime notamment avec bonbons ! Effectivement, selon la légende, les celtes étaient terrifiés à l'idée que les fantômes n'approchent pas de chez eux et ils avaient également peur de les offenser. Pour s'assurer les bonnes grâces des fantômes et éviter que leur colère ne s'abatte sur leurs maisons, les celtes disposaient, le soir de Samhain (Dieu de la mort), un banquet entier de gâteaux et des mets sucrés à l'entrée de chaque village.

Ils pensaient que les esprits devaient être affamés et qu’apaiser leur faim calmerait également leur colère. Avec le temps, les plats sucrés se sont transformés en bonbons et les enfants, déguisés, sonnent aujourd'hui aux portes afin d'en solliciter. Alors, "un bonbon ou un sort ?"

Du côté de la Wallonie picarde, le magasin de bonbons, l'Univers de la Gourmandise, implanté au Quai des Vicinaux, propose à l'occasion d'Halloween, un vaste choix de confiseries plus terrifiantes les unes que les autres.

Souris, vers, dents, crânes, citrouilles, sucettes, il y en a pour tous les goûts ! "Nous vendons très bien", précise l'établissement. "Les années précédentes, nous avons été impactés par le coronavirus. Ici, nous constatons que la vente de bonbons a le vent en poupe. Halloween reste une des fêtes les plus importantes pour notre secteur. Même s'ils sont davantage destinés aux enfants, ce sont beaucoup plus les parents qui viennent se procurer des bonbons".

Les décorations et les déguisements dans les rayons sont de plus en plus minimes même rares au détriment de Noël dont les accessoires et sapins prennent parfois place dès le mois de septembre... Pourtant, pour la gérante d'Attitude Show, magasin spécialisé dans les déguisements à Tournai, Halloween reste toujours bien tendance auprès du public jeune ou moins jeune.

"Cela se développe d'année en année. C'est d'ailleurs un véritable boom depuis environ cinq ans", explique-t-elle. Depuis fin septembre, l'étalage d'Attitude Show est paré avec des déguisements en tout genre. "A l'accoutumée, nous installons déjà l'ensemble des articles début du mois de septembre. Mais à Tournai, le Carnaval ayant lieu récemment, nous nous sommes réorganisés. C'est vrai que Noël prend énormément de place dans les commerces. Il faut cependant dire qu'Halloween reste une fête plus ponctuelle, qui se déroule lors des vacances de Toussaint. Contrairement à Noël, où cela me semble plus étalé dans le mois".

Petits et grands franchissent donc les portes de cette célèbre boutique pour célébrer Halloween. Cette année, aucun déguisement ne sort vraiment du lot. Toutefois, les personnages de films tels que le Joker ou Harley Quinn restent toujours tendances sans oublier les indémodables déguisements de sorcière ou de vampire ...