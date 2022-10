Guerre en Ukraine: les citoyens de Wapi se rassurent en se procurant des pastilles d'iode

Face au conflit entre l'Ukraine et la Russie, la menace nucléaire qui pèse sur le monde n'a jamais été aussi importante. Surtout depuis que Vladimir Poutine a annoncé à plusieurs reprises qu'il mettait la "force de dissuasion" nucléaire russe en alerte.

De nombreux Belges ont ainsi pris l'initiative de se procurer des comprimés d'iode. Selon l’Association pharmaceutique belge, 348.660 boîtes ont été distribuées en mars dernier. On est revenu à des distributions plus normales aujourd’hui : 8.140 boîtes en août et 2.900 boîtes en septembre.

Ceux-ci permettent par ailleurs, de protéger la thyroïde d'une exposition à de l'iode radioactif lors d'un éventuel drame comme cela a été le cas à Tchernobyl en 1986. L'iodure de potassium ne protège toutefois pas contre d'autres substances radioactives rejetées dans l'environnement.

Notre pays dispose d’un stock de comprimés d’iode bien fourni. Selon le centre de crise, 414.500 boîtes sont stockées à la protection civile de Crisnée, 414.500 boîtes à la protection civile de Brasschaat et 1.356.000 boîtes dans des sociétés de stockage privées.

Au sein de la Wallonie picarde, une pharmacie mouscronnoise a également connu un léger engouement pour les pastilles d'iode ces dernières semaines. ""Nous ne pouvons pas dire que les pastilles sont prises d'assaut. Cela reste relativement raisonnable. Toutefois, nous remarquons que les citoyens s'inquiètent et posent énormément de questions", précise la pharmacienne."Etre en possession, est en quelque sorte une manière de se rassurer".

A Frasnes-lez-Anvaing, les professionnels du secteur constatent aussi cette effervescence. "Depuis le conflit entre l'Ukraine et la Russie, les citoyens sont un peu en panique et veulent avoir des pastilles d'iode sous la main".

A ce jour gratuits, la population peut se faire parvenir ces comprimés en présentant leur carte d'identité.