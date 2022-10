Le bourgmestre de Tournai ordonne la fermeture d'un commerce à Hertain

Le 8 septembre dernier, une visite avait déjà été effectuée dans les locaux de ce commerce situé au 942 de la chaussée de Lille, à Hertain. Effectivement, la Zone de secours a remis un rapport défavorable: "Nous estimons que le bâtiment ne répond pas de manière satisfaisante à la réglementation applicable et aux règles de bonne pratique en matière de sécurité d'incendie. Compte tenu de la gravité des manquements relevés, la zone de secours estime que la poursuite de l'exploitation de l'établissement (logement et day shop) ne devrait plus être autorisée".

Toutefois, à la suite d'absence d'amélioration, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, a prononcé ce week-end un avis de fermeture du local. "Au vu des manquements aux normes de sécurité d'incendie, l'immeuble présente actuellement un risque important pour la sécurité publique", indique l'arrêté ordonnant la fermeture du commerce.

Pourtant, à la date du 19 septembre, le propriétaire des lieux ainsi que l'exploitant de la partie commerciale, ont officiellement été informés du risque pour la sécurité des personnes à travers un simple courrier et un recommandé.

Le propriétaire de l'établissement s'est par ailleurs, présenté le 4 octobre au sein des locaux de l'Hôtel de Ville de Tournai afin de faire valoir ses observations. Selon lui, il n'existe pas de "logement" dans l'immeuble. Au rez-de-chaussée, il s'agit d'un fauteuil type marocain et qu'à l'étage, il y a effectivement un lit pour s'y reposer. Toujours d'après ses dires, les équipements serviraient aux employés.

Même si le lit au rez-de-chaussée est considéré comme un "fauteuil", l'arrêté stipule qu'il s'agit bien d'un logement vu qu'il est composé d'une cuisine, de sanitaires et d'une chambre à l'étage. De plus, des affaires personnelles sont présentes (savon, brosse à dents,etc) ainsi que d'équipements (machine à laver).

Ainsi, la fermeture du bâtiment a été ordonnée à partir du 20 octobre prochain. L'immeuble étant considéré comme inhabitable et interdit d'occupation.