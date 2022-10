Pénurie de carburant en France: les auto-écoles de Wapi craignent le pire

Ce mardi, le prix de l'essence va de nouveau augmenter de 5 centimes environ pour la 95 (E10). Malheureusement, depuis de nombreux mois, le prix carburant fait le yo-yo. En plus des foyers, cette situation fait grincer les dents des auto-écoles de Wallonie picarde. Car aujourd'hui, faire le plein est devenu un véritable luxe tout comme payer des cours d'auto-école ...

Du côté de la Wallonie picarde, le secteur n'a pas d'autre choix que de répercuter une hausse de prix sur le client. "Face à l'inflation, nous avons été obligés d'augmenter de 5%", confie l'auto-école Jade à Péruwelz. "Même si le prix du carburant ne cesse d'augmenter, quand il faut faire le plein, il faut faire le plein. En moyenne, nous le faisons tous les deux-trois jours. Contrairement aux auto-écoles des grandes villes, comme nous sommes situés en milieu rural, nous devons nous déplacer jusqu'à des stations-services éloignées. A la fin d'une journée, une voiture de notre auto-école a parcouru 250 kilomètres".

En France, la situation va même beaucoup plus loin. Environ un tiers des stations-services font face à une pénurie de carburant. Ainsi, les files d'attente aux abords des pompes sont longues. Un bon nombre de citoyens ne savent plus où s'approvisionner et doivent donc limiter leurs déplacements.

Les auto-écoles françaises ne savent d'ailleurs pas de quoi demain sera fait. Certaines sont même contraintes de fermer. Pour l'auto-école Jade, une situation similaire en Belgique n'est même pas envisageable."Si cela doit arriver en Belgique, je n'ose même pas imaginer", poursuit l'auto-école Jade. "On ne pourra tout simplement plus travailler. C'est notre outil de travail".

Le permis de conduire engendre moins d'engouement auprès des jeunes

Par ailleurs, les auto-écoles affrontent une autre problématique. Selon une étude de l'Institut VIAS (Institut belge pour la Sécurité Routière) confirme un véritable désintérêt des 18-34 ans pour la voiture. Les jeunes passeraient donc leur permis de plus en plus tard. "En 2022, de plus en plus de jeunes (18-34 ans) jugent la voiture moins attractive. Elle est de plus en plus associée à des mots comme "coûteuse", "polluante", "dangereuse", "embouteillage".

Pour Filibrass, implantée à Irchonwelz, la question du carburant ne se pose pas puisqu'elle ne propose que la filière libre à 30 euros/h mais elle remarque toutefois, un réel manque d'implication pour le permis auprès des plus jeunes. "Ce n'est pas étonnant", indique le responsable de l'auto-école. "Le prix des cours devient inouï allant jusqu'à 70-75 euros/h. Aujourd'hui, pour le payer, certains jeunes doivent se débrouiller seuls et sont obligés de travailler. Mais pour travailler, les employeurs sollicitent le permis de conduire. C'est un cercle sans fin".

En moyenne, cette auto-école constate que son public reste les 21-22 ans. "Un candidat sur 50, âgé de 17 ans, commence vraiment à prendre les devants pour décrocher le permis. Les autres ne font que repousser la date ultime car ils n'ont pas le choix et préfèrent prendre les transports en commun", conclut l'auto-école Filibrass.

Au sein de l'auto-école péruwelzienne, la moyenne d'âge tire autour des 25 ans. Les jeunes de 17-18 ans sont donc loin de représenter une majorité. "Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation", poursuit la responsable. "Certains privilégient d'abord les études, font appel à leurs parents, utilisent les transports en commun ou sont anxieux".

Les jeunes laissent donc davantage place à d'autres moyens de locomotion comme les trottinettes ou les vélos électriques. Toujours d'après VIAS, en 2017, seules 3% des personnes interrogées indiquaient avoir utilisé un vélo électrique, contre 7% au cours de la première moitié de 2022.