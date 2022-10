Les cafés Tournaisiens comptent bien retransmettre les matchs de la Coupe du monde: "une question de chiffre d'affaires"

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois a récemment pris la décision de ne pas retransmettre les matchs de la Coupe du monde au Qatar sur la Place Reine Astrid. Les supporters de nos Diables rouges devront donc se contenter de visionner les rencontres dans des salles ou dans des bistrots.

Le maïeur insiste sur le contexte économique et énergétique actuel. "Les considérations budgétaires ont été importantes à mes yeux. Comme toutes les communes de Belgique, Tournai a des difficultés budgétaires. Or, il fallait compter environ 50 000€ pour financer ces événements, pour la sécurité, la propreté, etc. L'enjeu en valait-il la chandelle au regard de la période concernée, à un moment où il peut faire froid, où les journées peuvent être fort pluvieuses ? Dépenser 50 000€ pour un flop, on me l'aurait reproché".

Pour la majorité des cafés de la Cité des Cinq Clochers, la décision de Paul-Oliver Delannois leur est bénéfique. L'établissement A la Botte de Lin, situé sur la Grand-Place retransmet habituellement les matchs de foot à la demande de nombreux clients. Bertrand, le gérant, ne compte absolument pas boycotter la Coupe du monde au Qatar. "C'est l'occasion pour nous de faire quelques bénéfices alors que, nous sommes de nouveau en pleine crise".

Implanté sur la Place de Lille, le café La Terrasse va dans le même sens. "Nous allons diffuser l'événement pour des raisons commerciales", explique Evan. "Déjà que la situation économique est relativement compliquée et que la ville de Tournai se meurt, nous ne pouvons pas passer outre".

Aller au-delà des polémiques

La Coupe du monde au Qatar a engendré bien des débats et des polémiques autour de son organisation. Selon le média britannique, The Guardian, depuis 2010, ils seraient plus de 6500 travailleurs migrants à avoir perdu la vie sur les chantiers de construction des stades de la Coupe du monde 2022.

Alors que le coup d'envoi a lieu dans quelques semaines (du 21 novembre au 18 décembre), les organisations en faveur de l'environnement se mordent les doigts. Même si l'événement a lieu en plein hiver, les températures restent relativement élevées, avoisinant les 25 degrés. Ainsi, les huit stades utilisés pour la compétition seront climatisés à ciel ouvert ...

Passionné par le football et de l'équipe belge, Samuel Chagniot compte bien diffuser tous les matchs au sein de son bistrot L'embuscade malgré les sandales. "Je ne suis pas d'accord avec l'organisation et le non-respect au droit humain", relève-t-il. "Toutefois, je vais quand même retransmettre l'événement pour mon plaisir personnel et pour le chiffre d'affaires".

"Bien sûr que c'est grave, mais à mon échelle, je ne sais rien faire", poursuit le responsable du café A la Botte de Lin. "En tant que commerçant, nous sommes bien obligés de passer outre les scandales. Autrement, d'un point de vue financier, cela serait se tirer une balle dans le pied".

Bien que l'événement ait lieu en plein hiver, les trois cafetiers interrogés restent persuadés que les amateurs de foot seront au rendez-vous à l'occasion de la Coupe du monde 2022.