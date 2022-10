Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron À Tournai, les éoliennes existantes représentent 13% de la consommation locale Douze éoliennes sont en projet dans le Tournaisis. Pour l’instant, les quinze machines déjà opérationnelles produisent 13 % de la consommation électrique locale. L’objectif de la commune est d’atteindre d’ici 2030 le niveau de 40 % d’énergie consommée sur le territoire tournaisien grâce à l’ensemble des énergies renouvelables. Christophe Desablens ©Christelle Pettiaux

Emmanuel Vandecaveye (MR) a interpellé la majorité au sujet du développement éolien sur le territoire communal. "Récemment, des enquêtes publiques ont été lancées pour l'élaboration de projets éoliens", dit-il. Et de citer, rive droite de Tournai, le retour du projet (Storm) à Mourcourt. Ou la relance de la procédure pour l'implantation de six éoliennes à Esplechin. Et les habitants de Ramegnies-Chin ont appris que la société Elicio envisageait...