Le Beffroi de Tournai ouvrira exceptionnellement ses portes aux enfants de 7 à 12 ans à l'occasion d'Halloween

Sorcières, soupe de potiron, drôles d'araignées, fantômes et zombies... Pas de doutes, Halloween et son univers ténébreux arrivent à grands pas ! Pour fêter cette tradition séculaire comme il se doit (avec monstres, frissons et bonbons), le Beffroi de Tournai ouvrira exceptionnellement ses portes aux enfants de 7 à 12 ans pour une initiation au carillon … insolite !

Ces samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022, les trois carillonneurs officiels de la Ville de Tournai (Pascaline Flamme, François Clément et Thierry Bouillet) prendront les commandes du plus vieux Beffroi de Belgique et proposeront une initiation au carillon pour les enfants de 7 à 12 ans qui se seront au préalable inscrits à l’animation.

Actuellement fermé pour des travaux de maintenance, c’est donc une ouverture exceptionnelle du Beffroi qui est accordée aux participants chanceux de s’adonner au clavier de cet instrument fabuleux !

Un programme croustillant !

Armé de son précieux sésame, l’enfant aura l’opportunité de: bénéficier d’un accès privatisé du Beffroi (fermé actuellement au public), monter les mystérieuses marches en colimaçon du Beffroi pour découvrir le clavier d’étude dans son ambiance … halloweenesque, s’initier à l’art du carillon grâce à l’accompagnement exceptionnel de l’un de nos trois carillonneurs, recevoir quelques petites surprises en fin de session !

Cette animation, entièrement gratuite, est organisée sur réservation obligatoire par mail via l’adresse info@visittournai.be. Le mail d’inscription devra comporter le prénom de l’enfant, son âge et un numéro de téléphone de contact.

Après réception du mail d’inscription, un mail de confirmation sera envoyé au parent avec les indications à suivre sur place (attention, vu les conditions de sécurité imposées pour cette activité, les parents ne pourront pas monter avec leur enfant.

Un adulte sera là pour les accueillir, les faire monter et redescendre en toute sécurité). Les inscriptions doivent se faire au plus tard pour le vendredi 28 octobre 2022 !