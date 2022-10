Les Hainuyers aiment la côte belge : 33% des touristes d'un jour viennent de notre province

Les Hainuyers ont visiblement des envies d’ailleurs ! Inutile cependant de parcourir de nombreux kilomètres pour profiter d’une bouffée d’oxygène et changer d’air. En 2021, parmi les Belges francophones, ce sont eux qui ont été les plus nombreux à se rendre à la côte Belge. En effet, ils étaient près de 665 000 à s’y rendre pour une excursion d’un jour. Parmi eux, 160 000 ont prolongé le plaisir en y séjournant une ou plusieurs nuits au sein de logements commerciaux (hôtel, B&B).

C'est en tout cas ce qu'il ressort des statistiques de Westtoer, l'office du tourisme de Flandre occidentale. "Le Hainaut est relativement proche de la côte belge. Il n'est dès lors pas étonnant qu'un tiers des Belges francophones ayant opté pour une journée à la côte soient originaires de cette province. La plupart prennent la direction de La Panne, Coxyde et Ostende", précise encore l'office du tourisme. Ces vacanciers sont pour plus de la moitié des familles ou des groupes avec enfants.

En moyenne, les visiteurs hainuyers passent 7 h 30 à la côte belge. "Les principales raisons pour lesquelles ils décident de séjourner à la côte belge sont les suivantes : les bienfaits de l'air marin, un cadre idéal pour se ressourcer et l'expérience unique de la mer et de la plage. Les activités fréquentes les plus populaires sont se balader, aller manger au restaurant, prendre un verre au café, en terrasse ou au bar de la plage, faire du shopping et des activités de plage ou du cuistax."

Une tendance qui se confirme

On notera encore que si 2021 a confirmé la tendance, la côte belge est une destination prisée des vacanciers hainuyers depuis déjà plusieurs années. Ils étaient 78 % à y avoir déjà séjourné le temps d'un week-end ou dans le cadre de vacances au cours des trois années précédentes. Et le phénomène ne devrait pas s'essouffler puisque 97 % des Hainuyers "déclarent avoir l'intention de prévoir, à nouveau, des vacances ou un week-end à la côte belge dans les trois prochaines années."

5 550 résidences secondaires

On notera encore que si certains vacanciers séjournent dans les hôtels et logements particuliers, une partie rejoint la côte pour profiter d'une résidence secondaire. Environ 5 550 familles originaires de la province de Hainaut sont en effet propriétaires d'une résidence secondaire ou d'un logement de vacances. "La côte occidentale est une destination populaire auprès des propriétaires de résidence secondaire. Les stations telles que Coxyde, La Panne et Middelkerke, comptent le plus grand nombre de résidences secondaires d'Hainuyers."

De manière plus générale, la Belgique francophone s'impose comme un marché essentiel pour la côte belge. En 2021, cette dernière a compté 3,4 millions de visites de Belges francophone. 16 % de ces touristes sont originaires du sud du pays. Les Belges francophones sont par ailleurs 20 000 à être propriétaires d'une résidence à la côte. Ils occupent ainsi "une place de choix" dans les trois piliers du tourisme côtier : le tourisme d'une journée, le tourisme dans les logements "commerciaux" et le tourisme des résidences secondaires.