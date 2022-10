Belœil: "Couper l’éclairage la nuit, c’est prendre un gros risque en matière de sécurité routière"

Et la lumière fut ? Pas vraiment, à en croire le premier magistrat Luc Vansaingèle qui est revenu, en fin de conseil communal, sur les mesures préconisées par la Conférence des bourgmestres de Wapi en vue de réduire le coût des factures énergétiques. Pour Belœil, qui s’est engagée dans des économies d’énergie, on passerait de 400 000 € à 1,2 million € selon les prévisions actuelles.

Parmi les points qui figuraient sur la table de la Conférence, il y avait l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5 h du matin, du 1er novembre au 31 mars 2023. Vendredi dernier, c’était la date butoir pour les communes affiliées à Ores, qui devaient signifier au gestionnaire du réseau électrique leur volonté ou non de couper la lumière sur la voie publique.

"Nous n'avons pas encore pris de décision définitive par rapport à la proposition d'Ores, qui n'a pas tenu compte d'une série d'éléments comme la sécurité publique. Le débat reste ouvert mais à titre personnel, je suis contre l'extinction des lumières, sauf si la Région prend ses responsabilités", signale M. Vansaingèle. Sur les 198 communes de Wallonie qui dépendent du réseau d'Ores, 161 ont donné leur accord à ce stade.

Ce qui chiffonne et laisse perplexe le maïeur socialiste, ce sont les éventuels incidents et accidents qui pourraient se produire dans les rues plongées dans le noir.

"La responsabilité de la commune et surtout de son bourgmestre est engagée si toutes les précautions n'ont pas été prises pour garantir la sécurité des citoyens. J'ai consulté des députés wallons, l'Union des villes et communes, le gouverneur de la Province de Hainaut… et tous disent la même chose. À titre d'exemple, si un automobiliste roule à une vitesse excessive et occasionne un accident, la faute incombera à celui qui a décidé d'éteindre l'éclairage. Même si les économies envisagées feront du bien aux finances communales, on prend un risque important", soutient-il.

La Conférence des bourgmestres de Wallonie picarde suggérait de maintenir la lumière aux endroits où l'insécurité risquait de régner, que ce soit sur le plan de la délinquance ou sur les axes accidentogènes. "Techniquement, il est impossible de 'sectionner' les entités en gardant l'éclairage là où il y a un danger. C'est tout ou rien. Les communes sont interconnectées et en cas de suppression de l'éclairage, il y aura des effets en cascade. Autour de Belœil, cinq entités seront impactées", précise le bourgmestre, avant de pousser un coup de gueule contre les producteurs d'énergie. "Ce sont des voleurs. Ces sociétés privées ont profité de la guerre en Ukraine pour augmenter, de manière indécente, les prix."

Le conseiller de l'opposition Pierre-Marie Sprockeels (CAP Belœil) reconnaît que le sujet est délicat et en appelle à ce qu'une décision soit prise par la Région wallonne. "Pour éviter d'être confronté à un jeu de dominos infernal", dit-il.

Dans les rangs de la majorité, Michel Dupont (PS) évoque un précédent connu en 1977-1978. "La coupure de l'éclairage dans les communes n'avait pas été sans conséquences, puisque les mutuelles et l'Inami avaient dû intervenir beaucoup plus pour des accidents comme des chutes sur des trottoirs. Au final, cela a coûté beaucoup plus par rapport au gain lié à cette mesure d'économie", indique le conseiller.