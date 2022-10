Une centaine de personnes à la marche contre la pauvreté à Tournai

Ce samedi matin avait lieu au départ de la gare de Tournai une marche contre la pauvreté et l’inflation organisée par Kevin Martens et ses amis Tony Roupin et Yvan Boulant. Elle a réuni une bonne centaine de personnes.

"Nous espérions avoir plus de monde mais au final, ce n'est pas le nombre qui compte mais bien le fait de se mobiliser, souligne Kevin Martens. Cette marche prend d'autant plus de sens cette année que la crise est grave. Il y a une explosion du coût de la vie à différents niveaux."

Le cortège englobait des commerçants, des sans-abri et des citoyens au sens large.

Interpeller nos décideurs

Les marcheurs ont traversé Tournai et ensuite rejoint l'hôtel de ville pour y rencontrer le bourgmestre et lui remettre un cahier de revendications. " Nous avons réalisé un sondage via Solidarités Tournai, précise Kevin Martens. Il ressort que les principales préoccupations des gens ont trait au pouvoir d'achat et également au logement. "

Sur place, en attendant le bourgmestre, Tony Roupin a expliqué la démarche. "Nous remettrons au bourgmestre un package de revendications comprenant les demandes des commerçants, des associations et des citoyens."

Les sans-abri présents n’ont pas manqué de revendiquer le droit à un logement décent.

"C'est la quatrième fois que nous organisons cet événement, rappelait pour sa part Yvan Boulant. Nous l'avons lancé en 2019 et nous l'avons décliné sous d'autres formes, toujours dans le but d'interpeller nos décideurs."