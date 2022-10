Stacy, victime de harcèlement de rue à Tournai: "Ce monde devient dingue"

Traitées, sifflées ou encore suivies, de nombreuses femmes ont déjà subi de l'intimidation en rue. Selon une étude datée de 2021, de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 60 % des femmes belges déclaraient avoir été victimes d'intimidation sexuelle depuis l'âge de quinze ans et 30 %.

L'intimidation ou le harcèlement sexuel peuvent sembler innocents pour certains, mais leurs victimes peuvent se sentir très menacées, surtout lorsqu'elles doivent y faire face de manière répétée voire quotidienne. Par conséquent, des femmes et des jeunes filles préfèrent éviter certains endroits, changer leur façon de s'habiller ou tout simplement craignent de marcher en rue.

Récemment, Stacy, âgée de 18 a été victime d'intimidation dans les rues de Tournai. "J'en ai ras le bol de constamment avoir peur de promener dans la rue, seule le soir en rentrant des cours", précise-t-elle. "Il y a quelques jours, j'approchais de la gare quand trois individus, devant un café m'ont arrêté en me regardant de haut en bas. Un d'entre eux me siffle et commente ma tenue vestimentaire".

Rapidement, Stacy a remarqué que ce même homme voulait la suivre. La jeune femme a ainsi accéléré le pas. "N'étant pas à mon aise, une fille m'a donc accompagné jusqu'à là gare".

Ce n'est malheureusement pas la première fois que l'étudiante fait face à ce genre de situation. "Je trouve que la tenue ne justifie pas les paroles et les actes. Ce monde devient dingue. Nous, jeunes filles ne sommes plus en sécurité en rue".

Depuis 2014, la Belgique s’est dotée d’une loi contre le sexisme dans l’espace public. La loi prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et/ou d’une amende de 50 à 1.000 euros pour l’auteur de tout geste ou comportement qui a pour but d’exprimer un mépris à une personne en raison de son sexe, que ce soit dans la rue et dans d’autres lieux publics.

Ainsi, les victimes de harcèlement de rue ont le droit de porter plainte même pour sifflements, insultes, remarques, gestes obscènes, etc. Le policier/la policière ne peut pas refuser de prendre la plainte, même si elle/il estime que le parquet ne poursuivra pas.