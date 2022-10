Les commerçants Tournaisiens en ont ras-le-bol du comportement de certains SDF

Le SAIS (Service d'Aide à l'Intégration Sociale) ne peut à ce jour, transmettre objectivement des données chiffrées sur l’augmentation ou non des SDF en cette période de l'année.

Ce week-end, le gérant d'une sandwicherie implantée à la rue de Pont à Tournai a poussé un véritable coup de gueule sur les réseaux sociaux à l'encontre, notamment des personnes sans-abri. "Y'en a marre de tous ces sdf et drogués qui dégueulassent nos rues commerçantes… et qui picolent sur les trottoirs ! On n'est bon à nettoyer leur m…. tous les matins".



Des propos forts qui n'ont pas hésité à faire réagir la toile. "Tournai est devenue une Ville bien triste", "le ras-le-bol est le même pour les commerçants situés à la rue Royale", témoignent citoyens et indépendants.

Un recensement des personnes sans domicile fixe est en cours à Tournai

Les éducateurs de rue du Service d’Aide à l’intégration Sociale aident au quotidien toute personne confrontée à une difficulté administrative ou sociale. Ils apportent également une aide dans la recherche de logement, la rédaction de courrier, les démarches administratives. Elle propose aussi une orientation pour toute difficulté : juridique, de consommation, relationnelle ou familiale, médicale, alimentaire, etc. Enfin, elle est également disponible pour un accompagnement vers les services adéquats.

Ce n’est pas la première fois que les commerçants Tournaisiens poussent un cri d’alarme. La Cité des Cinq Clochers n’est d’ailleurs pas sans savoir que la problématique peut impacter de nombreux commerces du centre. Selon nos confrères du Nord Eclair, le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS), est bien conscient qu’un problème se pose davantage à la rue de Pont qu’ailleurs.

Pas question, d’augmenter la présence policière à cet endroit alors qu’il en a déjà une chaque jour. Par contre, le maïeur a toujours la possibilité de prendre des éventuelles interdictions de périmètre pour des personnes qui exagéraient.

A l'heure d'écrire ces lignes, il est impossible pour le Service d'Aide à l'Intégration Sociale de transmettre objectivement des données chiffrées sur l'augmentation ou non des personnes sans domicile fixe en cette période de l'année.



"Cette semaine (ainsi que la suivante), nous effectuons un recensement des personnes sans domicile fixe au sein de la Ville de Tournai", explique la responsable du Service d'Aide à l'Intégration Sociale. "Cela permet d'avoir de manière bien précise, des chiffres concrets sur cette problématique. C'est d'une complexité sans nom ! Les personnes dans le besoin changent fréquemment d'endroit et sont éparpillées dans lieux parfois moins visibles", conclut-elle.