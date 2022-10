Tournai: des activités à faire en famille à l'occasion des vacances d'automne

La période estivale laisse place aux couleurs chatoyantes de l’arrière-saison et à ses longues soirées automnales… mais Tournai n’a pas fini de surprendre ses visiteurs ! Jeu de piste au cimetière, visites ludiques "Mission Safari" ou "Martine visite Tournai", soirée Halloween au musée des Arts de la Marionnette, expositions photos à découvrir… des activités et animations à vivre en famille, entre amis ou en couple !

Les familles partiront sur les pas de la célèbre héroïne de livre pour enfants Martine, accompagnée de son fidèle ami Patapouf.



Anecdotes, histoire, devinettes... cette visite guidée à travers la ville s'annonce ludique et conviviale à souhait ! Les mercredi 26/10/2022 et samedi 29/10/2022 à 14h30 - 5€/personne (paiement à l'Office du Tourisme de Tournai). Réservation obligatoire au 0032 69 22 20 45 ou par mail à info@visittournai.be

Jeu de piste "DES OS ET MOI": Accompagnés d’une valisette, les participants (de 7 à 77ans) partiront à la recherche de la tombe mystère d’un célèbre personnage tournaisien.

Cette expérience inédite mêlant énigmes et aventures permet de faire découvrir le cimetière et l’univers funéraire aux petits (et grands !) enfants, de manière ludique et insolite. Le jeudi 27/10, le vendredi 28/10 et le samedi 29/10/2022. Lieu de rendez-vous : cimetière du Sud, chaussée de Willemeau, 135 7500 Tournai.

Visites guidées ludiques "MISSION SAFARI": les familles participantes découvriront le musée d'Histoire naturelle et Vivarium en compagnie d'un guide explorateur. Cette balade muséale se transformera en véritable mission safari, agrémentée d'activités pédagogiques et inédites tout au long du parcours découverte.

Cette saison, le Musée des Arts de la Marionnette accueille le public pour fêter Halloween comme il se doit. La mort peut être joyeuse et colorée comme au Mexique ou dans l’imaginaire de James Ensor que l'équipe du musée mettra à l’honneur avec des découvertes, des histoires, des jeux et des animations qui, comme chaque année, raviront les familles !

Public famille dès 4 ans. Le vendredi 28/10/2022 à 18h ou 20h. Réservation : maisondelamarionnette@skynet.be ou 0032 69 88 91 40. Plus d'informations sur le site web maisondelamarionnette.be

Sac aventure-jeux "Les Magiciens de la Forêt Perdue"

Une seule mission pour les familles aventurières : aider 2 frères, Lakass et Brisakk, à mettre fin à la malédiction empêchant l’accès à une forêt magique située quelque part en ville… La clé donnant accès à la forêt est une véritable surprise ! Tous les éléments leur permettant de mener à bien la mission se trouvent dans le sac ! Disponible tout au long de l’année à l’Office de Tourisme. Prix : 10€ - Durée : 2h - 4 à 6 joueurs