Tribunal correctionnel de Tournai: elle rédige des fausses fiches de paie pour éviter la rue

Du 1er février 2019 au 2 avril 2019, Danielle (prénom d'emprunt) a rédigé des fausses fiches de paie à partir d'anciennes. "À cette période, j'avais perdu mon travail", a indiqué la prévenue, originaire de Renaix à la barre du tribunal correctionnel de Tournai. "Pour éviter de me retrouver à la rue, j'ai fait croire au propriétaire que je travaillais".



Dès sa première audition auprès des services de polices, Danielle a reconnu les faux en écriture. "Je regrette mon attitude, j'ai agi dans l'urgence". Celle-ci ne s'était par ailleurs, pas manifestée lors de la 1ère audience et avait donc fait opposition à un jugement qui la condamnait à 12 mois de prison. "J'ai dû être hospitalisée après une fausse couche". Les malheurs se poursuivent pour la jeune femme, puisqu'elle combat aujourd'hui un cancer de l'utérus.

Le représentant du ministère public s'est montré compréhensif et a entendu les différentes difficultés que rencontrait la prévenue. Il ne s'est donc pas opposé à une mesure de faveur. La juge Pichueque a tout de même tenu à interpeller Danielle sur l'état dans lequel l'immeuble a été retrouvé après son départ.



"Les propriétaires ont retrouvé les lieux dans un état lamentable avec un nombre incalculable de détritus. Ce n'est pas très honnête non plus". La jeune femme a souhaité expliquer les conditions de vie plus que douteuses, au sein de l'habitation.



"Nous étions infestés de punaises. Comme le propriétaire n'a rien voulu entendre pendant deux mois et n'a pas eu la volonté d'agir pour traiter le problème, nous avons effectivement laissé nos sacs-poubelles", a confié la prévenue.

Pour l’avocate de la défense, sa cliente n’a pas pris conscience de la gravité des faits. Une mesure de faveur a également été sollicitée. Le jugement a été mis en continuation au 29 novembre afin de permettre au conseil de Danielle, de remettre des pièces au dossier.