Des vols à la chaîne dans les commerces Tournaisiens: "La police n'est pas assez présente"

La Rue Royale, célèbre rue commerçante au sein de la Cité des Cinq Clochers connaît depuis quelques jours des actes d'incivilité. Dans la nuit de dimanche à lundi, la boutique de prêt-à-porter pour femmes "Grey"..Deux auteurs se sont dirigés vers l'établissement avant de donner des coups dans la vitre du magasin afin d'y pénétrer avant de quitter les lieux avec le fond de caisse, des colliers, des sacs et bien d'autres accessoires.

"Après le Covid, les travaux et maintenant cette insécurité….Courage aux commerçants et merci aux clients qui nous soutiennent et nous apportent un peu de soleil dans cette triste réalité", a indiqué le commerce.

Le commerce de fleurs "Art Floral Desablens" a également été victime d'un acte de vandalisme le lendemain. Fort heureusement, les auteurs n'ont pas eu l'occasion de s'emparer d'un préjudice. Les suspects se sont introduits dans le magasin de fleurs en escaladant la grille située en façade. Ils ont ensuite escaladé la porte du magasin et ont pénétré à l'intérieur en passant par une petite fenêtre ouverte.

Un témoin, réveillé par la sonnette du magasin, a alors regardé par la fenêtre et a observé la présence d'un homme dans la rue. A sa vue, l'homme a commencé à crier en langue arabe. A l'intérieur du magasin, les auteurs ont poussé une porte donnant accès à l'habitation du témoin.

Au moment où ces derniers se sont trouvés dans le hall d'entrée, ils ont été mis en fuite par le témoin qui a crié de son salon. Les auteurs se sont finalement enfuis. Dans le magasin de fleurs, des pots semblent avoir été déplacés. Dans l'habitation, par contre, rien ne semble avoir été manipulé.

Pour la gérante de la boutique c'en est trop. "Je reste très déçue du comportement des gens à l'heure actuelle. Ils deviennent de plus en plus irrespectueux et une réelle insécurité s'installe à Tournai surtout depuis les importants travaux à la Rue Royale", indique-t-elle.

"La police n'est pas assez présente à notre goût. Elle nous suggère même de solliciter un service de gardiennage privé. Ce n'est ni une réponse, ni une solution déjà que nous perdons 60% de notre chiffre d'affaires à cause des travaux", conclut la professionnelle.

La rue de Coutrai a également été prise pour cible en début de semaine. Un ou plusieurs individus ont brisé la vitre du restaurant. Ils ont pénétré à l'intérieur et ont fouillé sommairement les lieux. Ils ont ensuite quitté le restaurant sans rien emporter et sans être vus ni inquiétés par le même chemin.

A ce jour, le substitut du Procureur du Roi, Frédéric Bariseau n'a pas de plus amples informations sur les faits et leurs auteurs.