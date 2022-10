Il gifle sa compagne sous les yeux de ses enfants: "Je suis nerveux mais pas violent"

Grégoire (prénom d'emprunt), originaire de Tournai, devait comparaître au tribunal correctionnel de Tournai pour des faits de coups et blessures à l'égard de son ex-compagne. Le 12 mai 2021, à la suite d'une énième dispute du couple, la main du prévenu "est partie".



"Ce jour-là, nous nous sommes disputés dans la voiture en présence des enfants. Je suis même descendu afin de retourner à notre domicile à pied", a confié l'homme de 32 ans à la juge Pichueque. "Une fois chez nous, mon ex-compagne n'a pas voulu rendre mon téléphone. Je lui ai effectivement porté un coup devant les enfants avant de prendre l'initiative d'appeler les services de police pour éviter que la situation s'empire".



Le prévenu a tenu à poursuivre ses explications: "La situation a légèrement débordé. Je ne souhaite pas jouer du violon et me positionner comme victime mais j'ai également dû me rendre à l'hôpital de sa faute. J'aurais pu porter plainte aussi mais je ne l'ai pas fait. On ne fait pas cela à son conjoint ou sa conjointe. Aujourd'hui, c'est elle qui a encore pris les devants".

Selon les dires de la victime, le prévenu ne semblerait pas à son premier fait de violence, notamment devant ses enfants et serait par ailleurs, addict aux jeux. "Je ne vais pas vous mentir, je joue encore mais beaucoup moins".



Le représentant du ministère public a ainsi requis une peine de huit mois de prison. "Je suis assez surpris", a déclaré le prévenu. "J'ai moi-même appelé la police et je me trouve dans une telle situation. Je suis nerveux mais en aucun cas violent".

Travaillant en tant que saisonnier dans le sud de la France, Grégoire est revenu il y a peu de temps en Belgique. "Je n'en peux plus de la société dans ce pays. Je compte prochainement partir bosser dans les montagnes".



Sans avocat, Grégoire a sollicité une peine de travail. "Sachez que les heures à effectuer ne se font pas à la montagne", a précisé la juge Pichueque. Le jugement sera prononcé le 29 novembre.